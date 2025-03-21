Жилой комплекс

Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 m², а комплекс состоит из 2 блоков: гостиничного (470 номеров) и жилого (250 апартаментов).
Планировка (с ремонтом):
Удобства
Благодаря наличию поблизости от комплекса большого количества дипломатических миссий: Франции, Великобритании, Катара, Болгарии, Литвы, Беларуси, Азербайджана, Японии, Ирландии, спрос на аренду недвижимости в этом районе ожидается высоким круглый год, с тенденцией на увеличение.