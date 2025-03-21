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Жилой комплекс

Тбилиси, Грузия
от
$90,440
BTC
1.0757658
ETH
56.3854847
USDT
89 416.6267073
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 5895
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 m², а комплекс состоит из 2 блоков: гостиничного (470 номеров) и жилого (250 апартаментов).

 

Планировка (с ремонтом):

  • С 1 спальней - 54.7 m² / Цена $125,000 (+$350 m² мебель & техника - стандарты Wyndham)

 

Удобства

  • Паркинг на 335 автомобилей
  • Консьерж сервис
  • Торговый центр 
  • Аптека & Банк
  • Фитнес центр & Spa комплекс
  • бассейны (панорамный и крытый)
  • Бар & Ресторан 
  • Игровая площадка для детей
  • Рекреационные зоны
  • Сосновый бор

 

Благодаря наличию поблизости от комплекса большого количества дипломатических миссий: Франции, Великобритании, Катара, Болгарии, Литвы, Беларуси, Азербайджана, Японии, Ирландии, спрос на аренду недвижимости в этом районе ожидается высоким круглый год, с тенденцией на увеличение.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.3 – 54.7
Цена за м², USD 2,395 – 2,887
Цена квартиры, USD 131,000 – 133,690
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 56.6
Цена за м², USD 2,271
Цена квартиры, USD 128,544
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 111.9
Цена за м², USD 2,185
Цена квартиры, USD 244,549
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 32.6
Цена за м², USD 2,774
Цена квартиры, USD 90,440

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

Видеообзор жилой комплекс

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Жилой комплекс
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от
$90,440
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