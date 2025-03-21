Жилой комплекс

Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 m², а комплекс состоит из 2 блоков: гостиничного (470 номеров) и жилого (250 апартаментов).

Планировка (с ремонтом):

С 1 спальней - 54.7 m² / Цена $125,000 (+$350 m² мебель & техника - стандарты Wyndham)

Удобства

Паркинг на 335 автомобилей

Консьерж сервис

Торговый центр

Аптека & Банк

Фитнес центр & Spa комплекс

бассейны (панорамный и крытый)

Бар & Ресторан

Игровая площадка для детей

Рекреационные зоны

Сосновый бор

Благодаря наличию поблизости от комплекса большого количества дипломатических миссий: Франции, Великобритании, Катара, Болгарии, Литвы, Беларуси, Азербайджана, Японии, Ирландии, спрос на аренду недвижимости в этом районе ожидается высоким круглый год, с тенденцией на увеличение.