Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze

Представляем новый амбициозный проект — жилой комплекс премиум-класса, созданный для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современную городскую инфраструктуру. Комплекс расположен на благоустроенной территории площадью 16 490 м² и состоит из двух корпусов высотой в 24 и 28 этажей. Особенностью проекта является огромный внутренний двор площадью 1 гектар, превращенный в полноценную рекреационную зону.

Количество квартир: 534.

Пентхаусы: 10 эксклюзивных предложений на верхних этажах.

Паркинг: Пяти-уровневая автостоянка на 334 машиноместа.

Срок сдачи: Июнь 2027 года.

Состояние квартир при сдаче в стандарте «белый каркас» подразумевает получение жилья, полностью готового к финишной отделке, что значительно экономит ваше время и силы. В стандарт сдачи включены алюминиевые окна и двери премиального качества, надежная железная входная дверь с установленным домофоном, выровненный пол и оштукатуренные внутренние перегородки. Также в квартире проведена электропроводка (до 5 точек в каждой комнате), проложены газовые трубы к кухне и отопительному шкафу, установлены трубы отопления, а также основные стояки водопровода и канализации. Балкон облицован морозостойким керамогранитом, а для дополнительной безопасности установлены детекторы газа и системы пожарного оповещения.

Планировки

Квартира с 1 спальней, площадь от 48.2 м², цена от $83,500.

Квартира с 2 спальнями, площадь от 100.5 м², цена от $148,700.

Квартира с 3 спальнями, площадь от 122.9 м², цена от $188,600.

Инфраструктура и сервис жилого комплекса обеспечивают жителям уровень комфорта, включая круглосуточную охрану, консьерж-сервис 24/7 и современную противопожарную систему для полной безопасности. Внутри здания расположены лобби, кафе, аптека, магазин и собственные офисные помещения, а для детей предусмотрены детский сад прямо на территории и современные игровые площадки. Зоны для активного отдыха включают спортивную площадку, обустроенные павильоны и миниатюрные фонтаны во дворе, при этом безупречное состояние территории и сервиса поддерживают менеджер комплекса, профессиональный садовник и служба регулярной уборки подъездов и лифтов.

Локация и транспортная доступность проекта обеспечиваются его выгодным расположением в районе Кавтарадзе в окружении всей необходимой инфраструктуры, где в пешей доступности находятся сразу три станции метро: «Важа-Пшавела», «Делиси» и «Государственный университет». В непосредственной близости также сосредоточены важные образовательные и медицинские учреждения, такие как Тбилисский медицинский университет и Кавказский медицинский центр, а для прогулок и отдыха рядом расположен Ипподром.