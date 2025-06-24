  1. Realting.com
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze

Тбилиси, Грузия
от
$83,500
ID: 33113
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Delisi (~ 900 м)
  • Метро
    Vazha-Pshavela (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    28

О комплексе

Представляем новый амбициозный проект — жилой комплекс премиум-класса, созданный для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современную городскую инфраструктуру. Комплекс расположен на благоустроенной территории площадью 16 490 м² и состоит из двух корпусов высотой в 24 и 28 этажей. Особенностью проекта является огромный внутренний двор площадью 1 гектар, превращенный в полноценную рекреационную зону.

 

  • Количество квартир: 534.

  • Пентхаусы: 10 эксклюзивных предложений на верхних этажах.

  • Паркинг: Пяти-уровневая автостоянка на 334 машиноместа.

  • Срок сдачи: Июнь 2027 года.

 

Состояние квартир при сдаче в стандарте «белый каркас» подразумевает получение жилья, полностью готового к финишной отделке, что значительно экономит ваше время и силы. В стандарт сдачи включены алюминиевые окна и двери премиального качества, надежная железная входная дверь с установленным домофоном, выровненный пол и оштукатуренные внутренние перегородки. Также в квартире проведена электропроводка (до 5 точек в каждой комнате), проложены газовые трубы к кухне и отопительному шкафу, установлены трубы отопления, а также основные стояки водопровода и канализации. Балкон облицован морозостойким керамогранитом, а для дополнительной безопасности установлены детекторы газа и системы пожарного оповещения.

 

Планировки

  • Квартира с 1 спальней, площадь от 48.2 м², цена от $83,500.

  • Квартира с 2 спальнями, площадь от 100.5 м², цена от $148,700.

  • Квартира с 3 спальнями, площадь от 122.9 м², цена от $188,600.

 

Инфраструктура и сервис жилого комплекса обеспечивают жителям уровень комфорта, включая круглосуточную охрану, консьерж-сервис 24/7 и современную противопожарную систему для полной безопасности. Внутри здания расположены лобби, кафе, аптека, магазин и собственные офисные помещения, а для детей предусмотрены детский сад прямо на территории и современные игровые площадки. Зоны для активного отдыха включают спортивную площадку, обустроенные павильоны и миниатюрные фонтаны во дворе, при этом безупречное состояние территории и сервиса поддерживают менеджер комплекса, профессиональный садовник и служба регулярной уборки подъездов и лифтов.

 

Локация и транспортная доступность проекта обеспечиваются его выгодным расположением в районе Кавтарадзе в окружении всей необходимой инфраструктуры, где в пешей доступности находятся сразу три станции метро: «Важа-Пшавела», «Делиси» и «Государственный университет». В непосредственной близости также сосредоточены важные образовательные и медицинские учреждения, такие как Тбилисский медицинский университет и Кавказский медицинский центр, а для прогулок и отдыха рядом расположен Ипподром.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 48.2
Цена за м², USD 1,732
Цена квартиры, USD 83,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.5
Цена за м², USD 1,480
Цена квартиры, USD 148,700
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 100.5
Цена за м², USD 1,877
Цена квартиры, USD 188,600

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
