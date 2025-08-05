Жилой комплекс Batumi Villas

Комфортабельные 3-спальные триплексы в тихом районе аэропорта — 144 м² + собственный сад 46 м².

Современный жилой комплекс расположен в спокойной и уютной локации, идеально подходящей для комфортной жизни и отдыха.

🏡 СТИЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ

— экстерьер в средиземноморском стиле

— интерьер в современном скандинавском стиле

📍 ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ

• белый каркас

• с ремонтом без мебели

• под ключ

📅 СРОКИ ГОТОВНОСТИ

• белый каркас — декабрь 2026

• с ремонтом — апрель 2027

• под ключ — июнь 2027

💳 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

• первоначальный взнос 25% + рассрочка 0% до 14 месяцев

• специальная акция для первого дома: 50% сейчас + 50% после завершения строительства

🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

— бассейн

— фитнес-центр

— кинотеатр

— кафе

— детская игровая площадка

— баскетбольная площадка

— беседки для отдыха

— велопарковка

— зарядка для электромобилей

— безопасность 24/7

— профессиональное управление комплексом

Лот П036ОВ