Жилой комплекс Batumi Villas

Комфортабельные 3-спальные триплексы в тихом районе аэропорта — 144 м² + собственный сад 46 м².
Современный жилой комплекс расположен в спокойной и уютной локации, идеально подходящей для комфортной жизни и отдыха.
🏡 СТИЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ
— экстерьер в средиземноморском стиле
— интерьер в современном скандинавском стиле
📍 ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ
• белый каркас
• с ремонтом без мебели
• под ключ
📅 СРОКИ ГОТОВНОСТИ
• белый каркас — декабрь 2026
• с ремонтом — апрель 2027
• под ключ — июнь 2027
💳 УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
• первоначальный взнос 25% + рассрочка 0% до 14 месяцев
• специальная акция для первого дома: 50% сейчас + 50% после завершения строительства
🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
— бассейн
— фитнес-центр
— кинотеатр
— кафе
— детская игровая площадка
— баскетбольная площадка
— беседки для отдыха
— велопарковка
— зарядка для электромобилей
— безопасность 24/7
— профессиональное управление комплексом
Лот П036ОВ