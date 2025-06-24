  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi

Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi

Батуми, Грузия
от
$73,000
03.12.2025
$73,000
22.02.2025
$145,172
04.09.2023
$117,306
BTC
0.8683205
ETH
45.5123881
USDT
72 173.9689256
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
ID: 5595
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов). 

 

Планировки резиденций (под ключ)

  • Студия (Junior Suite) - от 37.3 m² / Цена от $147,000

  • С 1 спальней (Deluxe Suite) - от 55.3 m² / Цена от$247,500

  • С 2 спальнями (Family Suite) - от 72.3 m² / Цена от$300,500

  • С 1 спальней (Duplex Penthouse) - от 69.5 m² / Цена от$322,000

  • С 2 спальнями (Duplex Penthouse) - от 105.5 m² / Цена от$489,000

  • 1/4 доля (Фракционное Владение) - от $73,000

 

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

 

Варианты доходности

  • Гарантированная доходность: 10-11% ROI в год

  • Реальная доходность: 15% ROI в год

  • Капитализация: 30% в год

  • Опция обратного выкупа

 

Инфраструктура

  • 7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

  • 12 ресторанов, кафе и баров

  • 2 фитнес центра & Спортивные площадки

  • 7 детских площадок & Детский парк

  • Веревочный городок с батутом и скалодромом

  • Клиника физиотерапии и реабилитации

  • Конференц-зал & Переговорные комнаты

  • Коворкинг & Банкетный зал

  • Кинозал & Боулинг

  • Мини-гольф & Бильярд

  • Библиотека & Шахматные столики

  • Прокат велосипедов и электросамокатов

  • Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

  • Банный комплекс & Душ Шарко

  • Центр винотерапии и фитотерапии

  • Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

  • Артезианский источник

  • Маркеты и эколавка

  • Вертолетная площадка

 

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.1 – 112.3
Цена за м², USD 1,716 – 9,500
Цена квартиры, USD 145,172 – 891,100
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 62.5 – 137.4
Цена за м², USD 2,836 – 5,654
Цена квартиры, USD 184,530 – 703,674
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 128.0 – 148.3
Цена за м², USD 3,149 – 5,307
Цена квартиры, USD 466,971 – 679,263
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 38.0 – 40.9
Цена за м², USD 3,087 – 3,180
Цена квартиры, USD 117,306 – 130,045

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
