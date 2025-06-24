Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi

Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов).
Планировки резиденций (под ключ)
Студия (Junior Suite) - от 37.3 m² / Цена от $147,000
С 1 спальней (Deluxe Suite) - от 55.3 m² / Цена от$247,500
С 2 спальнями (Family Suite) - от 72.3 m² / Цена от$300,500
С 1 спальней (Duplex Penthouse) - от 69.5 m² / Цена от$322,000
С 2 спальнями (Duplex Penthouse) - от 105.5 m² / Цена от$489,000
1/4 доля (Фракционное Владение) - от $73,000
Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.
Варианты доходности
Гарантированная доходность: 10-11% ROI в год
Реальная доходность: 15% ROI в год
Капитализация: 30% в год
Опция обратного выкупа
Инфраструктура
7 бассейнов & 3 SPA (халяль)
12 ресторанов, кафе и баров
2 фитнес центра & Спортивные площадки
7 детских площадок & Детский парк
Веревочный городок с батутом и скалодромом
Клиника физиотерапии и реабилитации
Конференц-зал & Переговорные комнаты
Коворкинг & Банкетный зал
Кинозал & Боулинг
Мини-гольф & Бильярд
Библиотека & Шахматные столики
Прокат велосипедов и электросамокатов
Винный дом & Чача дом и дегустационный зал
Банный комплекс & Душ Шарко
Центр винотерапии и фитотерапии
Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты
Артезианский источник
Маркеты и эколавка
Вертолетная площадка
Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона.