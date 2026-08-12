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Жилая недвижимость в Грузии

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6 842 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в , Грузия
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Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$397,287
НДС
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
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Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
$385,000
НДС
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Коттедж 2 спальни в , Грузия
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Коттедж 2 спальни
, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$230,000
НДС
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/18
Продается студия в строящемся комплексе OPTIMA в черном каркасе со стяжкой пола, неперекрыва…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/4
Редкая возможность: Квартира с эксклюзивным ремонтом в премиальном комплексе Tbilisi Hills …
$455,000
НДС
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/19
❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ❗️ Уникальный Лот - Студия с Премиум Комплектацией в Комплексе - La Bat…
$39,900
НДС
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса расп…
$53,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса рас…
$52,000
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$92,800
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
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Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$114,022
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$112,040
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в , Грузия
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Вилла 3 комнаты
, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
Цена по запросу
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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Коттедж 2 спальни в Телави, Грузия
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Коттедж 2 спальни
Телави, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ДеятельностьСредний бюджет в GELКомментарийОтель Tbilisi1 комната 70 USD5 комнат бесплатноМу…
$230,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 27/29
Квартира на продажу в Сабуртало на улице Газапхули, 89 кв.м. В квартире 2 спальни, квартира …
$213,600
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 5/4
$398,400
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/1
$145,350
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Integrated Real Estate Services
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
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Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/1
$242,850
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Integrated Real Estate Services
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Квартира 2 спальни в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$213,312
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$306,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$195,770
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 4 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Этаж 15/17
#Продается в Батуми!   ул. Пушкина,162     4+1   165 кв.м  15 этаж   …
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 29/54
✨ Alliance Privilege — жизнь на высоте у самого моря! Продается просторная студия в одном…
$100,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
🏡 Клубный дом FRIENDS HOUSE — Махинджаури, курортный пригород Батуми Продаётся стильная сту…
$42,000
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/11
🔥 Срочная продажа! Продаётся просторная 2-комнатная квартира в самом центре Кобулети, на …
$65,000
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Квартира в Батуми, Грузия
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Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 68 м²
Этаж 16
Квартира площадью 68 м2 в Батуми, Грузия, в 20 м от моря, этаж 16, полностью меблирована и г…
$250,000
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Частный продавец
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/25
Продаётся уютная студия с прямым видом на море в элитном жилом комплексе NBG Panorama. В кв…
$64,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/27
Вид на горы. Комплекс расположен в районе Нового бульвара, всего в 5 минутах ходьбы от Бату…
$39,500
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Пентхаус 6 комнат в Тбилиси, Грузия
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Пентхаус 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 9/11
Нерабочий панорамический центр - срочная оппортунитет в квартире временного пребыванияПо-нас…
$795,000
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Дом 15 комнат в улица Евдошвили, Грузия
UP UP
Дом 15 комнат
улица Евдошвили, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Заголовок: Историческая усадьба в центре Гори, Грузия — высокий инвестиционный и коммерчески…
$257,808
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Типы недвижимости в Грузии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Грузия интересна инвесторам благодаря низкой стоимости жилья в стране и упрощенной процедуре покупки недвижимости с возможностью получить ВНЖ. Высокая доходность аренды и отсутствие налогов на сделки делают недвижимость в Грузии выгодным активом.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Грузии

Простота оформления при покупке недвижимости в Грузии заключается в необходимости наличия только загранпаспорта. Регистрация права собственности часто закрывается за пару рабочих дней. 

Основные преимущества включают:

  • Доступные цены. Стоимость жилья в Грузии ниже, чем во многих европейских странах, что позволяет приобрести просторную грузинскую квартиру или дом без огромных затрат.
  • Возможность получения ВНЖ. Приобретение объекта дороже $100,000 долларов открывает путь к виду на жительство.
  • Высокая доходность. Сдача жилья в аренду в туристических зонах приносит до 10–15% годовых.
  • Отсутствие лишних налогов. Налог на покупку отсутствует, а ежегодный платеж за владение минимален.

Цены на недвижимость в Грузии

Стоимость жилья в Грузии зависит от региона, типа объекта и его состояния. На первичном рынке можно купить недвижимость в Грузии в жилых комплексах с видом на море или горы, но они зачастую дороже, чем жилье на вторичном рынке.

Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет около $800–$1000, и, например, небольшая студия площадью 30 м² обойдется в $25,000–$35,000, а просторный дом в пригороде — в $70,000–$100,000. Вторичка стоит дешевле, особенно в небольших городах, где цены начинаются от $500 за квадратный метр. 

Средние цены на недвижимость в Грузии:

Категория

Средняя стоимость за м² (USD)
Студия (30 м²) по стране 800–1000
Дом в пригороде (по стране) 700–900
Вторичка (по стране) 500–700
Новостройка в Тбилиси 1100–1300
Вторичка в Тбилиси 900–1100
Новостройка у моря в Батуми 1000–1200
Вторичка в Батуми 800–1000
Квартира в Кутаиси 600–700
Апартаменты в Гудаури 850–1000

Популярные города и районы Грузии для покупки жилья

Есть множество вариантов для тех, кто хочет купить жилье в Грузии. Самым популярным городом является Тбилиси — столица с богатой историей и развитой инфраструктурой. Здесь популярны как новостройки, так и вторичное жилье в старых районах.

Другие популярные города:

  • Батуми. Курортный город на побережье Черного моря, идеальный для отдыха и аренды.
  • Кутаиси. Спокойный город с мягким климатом и низкими ценами.
  • Гудаури. Горнолыжный курорт для любителей активного отдыха.

Особенности приобретения жилья в Грузии

Процесс покупки жилья в Грузии для иностранцев максимально упрощен. Чтобы купить недвижимость в Грузии, достаточно загранпаспорта, а сделка регистрируется в Доме юстиции за несколько часов. Налоги на приобретение отсутствуют, а ежегодный налог на имущество не превышает 1% от стоимости объекта и платится только при наличии дохода в стране.

Для оформления потребуется договор купли-продажи на грузинском и вашем языке, а также оплата госпошлины (от $17 до $64 в зависимости от срочности). Иностранцы могут приобретать любые жилые и коммерческие объекты, кроме сельскохозяйственных земель. 

Если вы планируете инвестировать более $100,000 долларов, то можно обратиться к аккредитованному оценщику. Он точно определит, соответствует ли оценочная стоимость жилья порогу для получения грузинского ВНЖ.

Полезные материалы по покупке жилья в Грузии

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости Грузии

Сколько в среднем стоит квадратный метр жилья в Грузии?

За квадрат грузинского жилья просят от 500 до 2000 евро. Максимальные расценки установлены на новые квартиры и дома в столице - Тбилиси и на популярных курортах.
Цены на недвижимость в Грузии в старом фонде ниже на 10-50%. Недорогое жилье также продается в деревнях и селах, на стадии котлована.

Какие необходимо учесть требования иностранцам, планирующим купить недвижимость в Грузии?

Для приобретения жилья иностранным лицам нужно иметь действующий паспорт. Другие документы не требуются.
Иностранцы могут покупать все виды недвижимости, за исключением сельскохозяйственных земель. Они доступны к приобретению только гражданам страны.

Где лучше купить жилье в Грузии?

Много ликвидных объектов представлено в Тбилиси и на популярных курортных зонах в Батуми, Кобулети, Боржоми. Купленные здесь квартиры и дома подойдут для личного проживания и сдачи в аренду.
Если бюджет не позволяет совершить покупку в этих местах, можно рассмотреть Квариати и Кутаиси. Здесь продается много недорогой недвижимости на первичном и вторичном рынке.
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