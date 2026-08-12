Грузия интересна инвесторам благодаря низкой стоимости жилья в стране и упрощенной процедуре покупки недвижимости с возможностью получить ВНЖ. Высокая доходность аренды и отсутствие налогов на сделки делают недвижимость в Грузии выгодным активом.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Грузии

Простота оформления при покупке недвижимости в Грузии заключается в необходимости наличия только загранпаспорта. Регистрация права собственности часто закрывается за пару рабочих дней.

Основные преимущества включают:

Доступные цены. Стоимость жилья в Грузии ниже, чем во многих европейских странах, что позволяет приобрести просторную грузинскую квартиру или дом без огромных затрат.

Стоимость жилья в Грузии ниже, чем во многих европейских странах, что позволяет приобрести просторную грузинскую квартиру или дом без огромных затрат. Возможность получения ВНЖ. Приобретение объекта дороже $100,000 долларов открывает путь к виду на жительство.

Приобретение объекта дороже $100,000 долларов открывает путь к виду на жительство. Высокая доходность. Сдача жилья в аренду в туристических зонах приносит до 10–15% годовых.

Сдача жилья в аренду в туристических зонах приносит до 10–15% годовых. Отсутствие лишних налогов. Налог на покупку отсутствует, а ежегодный платеж за владение минимален.

Цены на недвижимость в Грузии

Стоимость жилья в Грузии зависит от региона, типа объекта и его состояния. На первичном рынке можно купить недвижимость в Грузии в жилых комплексах с видом на море или горы, но они зачастую дороже, чем жилье на вторичном рынке.

Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет около $800–$1000, и, например, небольшая студия площадью 30 м² обойдется в $25,000–$35,000, а просторный дом в пригороде — в $70,000–$100,000. Вторичка стоит дешевле, особенно в небольших городах, где цены начинаются от $500 за квадратный метр.

Средние цены на недвижимость в Грузии:

Категория Средняя стоимость за м² (USD) Студия (30 м²) по стране 800–1000 Дом в пригороде (по стране) 700–900 Вторичка (по стране) 500–700 Новостройка в Тбилиси 1100–1300 Вторичка в Тбилиси 900–1100 Новостройка у моря в Батуми 1000–1200 Вторичка в Батуми 800–1000 Квартира в Кутаиси 600–700 Апартаменты в Гудаури 850–1000

Популярные города и районы Грузии для покупки жилья

Есть множество вариантов для тех, кто хочет купить жилье в Грузии. Самым популярным городом является Тбилиси — столица с богатой историей и развитой инфраструктурой. Здесь популярны как новостройки, так и вторичное жилье в старых районах.

Другие популярные города:

Батуми. Курортный город на побережье Черного моря, идеальный для отдыха и аренды.

Курортный город на побережье Черного моря, идеальный для отдыха и аренды. Кутаиси. Спокойный город с мягким климатом и низкими ценами.

Спокойный город с мягким климатом и низкими ценами. Гудаури. Горнолыжный курорт для любителей активного отдыха.

Особенности приобретения жилья в Грузии

Процесс покупки жилья в Грузии для иностранцев максимально упрощен. Чтобы купить недвижимость в Грузии, достаточно загранпаспорта, а сделка регистрируется в Доме юстиции за несколько часов. Налоги на приобретение отсутствуют, а ежегодный налог на имущество не превышает 1% от стоимости объекта и платится только при наличии дохода в стране.

Для оформления потребуется договор купли-продажи на грузинском и вашем языке, а также оплата госпошлины (от $17 до $64 в зависимости от срочности). Иностранцы могут приобретать любые жилые и коммерческие объекты, кроме сельскохозяйственных земель.

Если вы планируете инвестировать более $100,000 долларов, то можно обратиться к аккредитованному оценщику. Он точно определит, соответствует ли оценочная стоимость жилья порогу для получения грузинского ВНЖ.