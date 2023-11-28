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Жильё в Грузии

Аджарская Автономная Республика
1909
Абхазия
1323
Тбилиси
1281
Батуми
609
Чакви
4
Гурия
3
Кобулети
3
Мцхета-Мтианети
3
3 427 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,785
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79636571806 5457097m@gmail.com
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,673
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/6
€52,289
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/6
€26,099
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/6
€30,662
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/6
€37,415
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,928
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Цавкиси, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Цавкиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение! Продается вилла в Цавкиси, уютное место неподалеку от Тбилиси. Общ…
€866,928
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Next Address is a new project from Next Group, located in the heart of Batumi at the Heroes’…
€34,035
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,985
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! Продается дом в престижном дипломатическом районе, с современным к…
€1,00 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Загэси, Грузия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Загэси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение! В одном из самых престижных дипломатических поселков Тбилиси, прод…
€1,27 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 15/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 91 м2 в новостройке бизнес класса…
€164,260
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/11
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60 м2 в новостройке премиум класс…
€141,446
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Агараки, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/9
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 42 м2 в новостройке комфорт класс…
€91,256
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/40
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,970
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Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€323,351
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
€57,194
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,454
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€75,888
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,522
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,826
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€56,213
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,407
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 9/16
Эксклюзивное предложение! Продается четырёхкомнатная квартира 165 м2 в новостройке бизнес кл…
€431,639
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке премиум класса…
€109,507
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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 6/8
Эксклюзивное предложение!  Продается пентхаус 201 м2 в доме бизнес-класса Green Hilltop Т…
€351,334
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/15
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
€182,511
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 16/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 73м2 в новостройке в непосредстве…
€134,146
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Продается меблированная квартира в Ваке с лучшим видом! Чабуа Амираджиб шоссе 1 Есть 4 ком…
€153
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