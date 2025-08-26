Квартира в новостройке Archi Ramada Batumi

Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также разнообразными гостиничными услугами. В апарт-отеле вы найдете бассейн, ресторан, бар, лаундж, казино, фитнес-центр и спа-зону, детскую зону и конференц-залы. Апартаменты в 30-этажном апарт-отеле полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы. Балконы предлагают панорамный вид на море. Покупка квартиры в Арчи Рамада Батуми является лучшей инвестицией, так как компания предоставляет полный спектр услуг по аренде квартиры. Арчи Рамада Батуми может похвастаться отличным расположением, рядом с новым бульваром. Апарт-отель имеет все условия для идеального отдыха и является источником дополнительного дохода в течение всего года для владельцев квартир.