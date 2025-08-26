  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Квартира в новостройке Archi Ramada Batumi

Квартира в новостройке Archi Ramada Batumi

Батуми, Грузия
от
$2,000
;
7
ID: 20808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

О комплексе

Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также разнообразными гостиничными услугами. В апарт-отеле вы найдете бассейн, ресторан, бар, лаундж, казино, фитнес-центр и спа-зону, детскую зону и конференц-залы. Апартаменты в 30-этажном апарт-отеле полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы. Балконы предлагают панорамный вид на море. Покупка квартиры в Арчи Рамада Батуми является лучшей инвестицией, так как компания предоставляет полный спектр услуг по аренде квартиры. Арчи Рамада Батуми может похвастаться отличным расположением, рядом с новым бульваром. Апарт-отель имеет все условия для идеального отдыха и является источником дополнительного дохода в течение всего года для владельцев квартир.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Еда и напитки
Досуг

