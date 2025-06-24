  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Тбилиси, Грузия
от
$81,500
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
13
ID: 27479
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    300 Aragveli (~ 700 м)
  • Метро
    Avlabari (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Клубные резиденции премиум-класса в самом сердце исторического Тбилиси — Авлабари. Это камерный 5-блочный комплекс, где аутентика старого города встречается с сервисом пятизвёздочного уровня. Архитектура деликатно встроена в историческую среду, а внутри — стандарты современного комфорта для жизни, отдыха и стабильных инвестиций. В этом месте история становится частью вашего повседневного сценария: мощёные улочки, панорамы старого Тбилиси и в то же время — тихий внутренний мир с приватными дворами, зелёными садами, лобби уровня отеля и насыщенной инфраструктурой. Здесь традиции и инновации не конкурируют, а усиливают друг друга: натуральные материалы, актуальные планировочные решения, продуманная логистика пространства и сервис 24/7.

Это не просто недвижимость, а уверенная инвестиционная стратегия в растущем центре притяжения. Ограниченный пул лотов, высокий спрос на качественное жильё в историческом центре и профессиональное управление превращают владение резиденцией в комфортный, прозрачный и доходный актив. Здесь вы покупаете не только квадратные метры — вы инвестируете в стиль жизни, который будет востребован всегда.

 

Планировки резиденций

  • Студия — площадь от 37 м², цена б/к от $81,500, под ключ + $900/м².

  • Резиденция с 1 спальней — площадь от 44.9 м², цена б/к от $98,800, под ключ + $900/м².

  • Резиденция с 2 спальнями — площадь от 92.6 м², цена б/к от $194,500, под ключ + $900/м².

  • Резиденция с 3 спальнями — площадь от 97 м², цена б/к от $232,800, под ключ + $900/м².

 

Всего 223 премиальные резиденции — редкое предложение в локации такого класса. Каждая деталь выверена: от архитектурного кода, одобренного городским советом, до качества отделки и акустического комфорта. Атмосфера Авлабари, с его многокультурным наследием и неповторимой энергетикой, задаёт проекту особую ценность: вы живёте «в тени» старинных улиц — вдали от суеты, но в нескольких минутах от всех знаковых мест, лучших ресторанов и культурных площадок города.

 

Инфраструктура и удобства

  • Ресторан.

  • Бассейн & SPA.

  • Тренажёрный зал.

  • Услуги парковщика.

  • Лобби & Прачечная.

  • Детские зоны отдыха.

  • Управляющая компания.

  • Коммерческие помещения.

  • Мониторинг и безопасность.

  • Бизнес лаунж & Библиотека.

  • 24/7 ресепшен & Консьерж-сервис.

  • Зеленый сад & Рекреационные зоны.

  • Room Service & Техническое обслуживание.

 

Исторический Авлабари — сердце подлинного Тбилиси, где каждое утро начинается с вида на купола Самеба и прогулки по мощёным улочкам старого города. Отсюда всего 5 минут до Площади Европы и Площади Свободы — главных городских центров притяжения с музеями, галереями и культурными событиями. В шаговой близости — величественный Собор Самеба, символ современного Тбилиси, и футуристичный Мост Мира, ведущий к набережной и парку Рике. Станция метро «Авлабари» располагается буквально рядом, что обеспечивает быстрые и удобные перемещения по городу, а Международный аэропорт Тбилиси — всего в 15 минутах на автомобиле, что особенно ценно для активных путешественников и бизнес-гостей.

Локация дарит редкое сочетание: тишина камерных исторических кварталов и мгновенный доступ ко всем знаковым местам. В радиусе короткой прогулки — серные бани Абанотубани, Нарикала, Метехи, уютные винные бары, авторские рестораны грузинской кухни, модные кафе-бары и зелёные парки для отдыха на свежем воздухе. Здесь живёт истинный дух Тбилиси — аутентичность, гостеприимство и яркая гастрономическая сцена — и именно поэтому недвижимость в Авлабари стабильно востребована для жизни и аренды круглый год.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.9
Цена за м², USD 2,200
Цена квартиры, USD 98,800
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 92.6
Цена за м², USD 2,100
Цена квартиры, USD 194,500
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 97.0
Цена за м², USD 2,400
Цена квартиры, USD 232,798
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 37.0
Цена за м², USD 2,203
Цена квартиры, USD 81,500

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

