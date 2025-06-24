Жилой комплекс

Клубные резиденции премиум-класса в самом сердце исторического Тбилиси — Авлабари. Это камерный 5-блочный комплекс, где аутентика старого города встречается с сервисом пятизвёздочного уровня. Архитектура деликатно встроена в историческую среду, а внутри — стандарты современного комфорта для жизни, отдыха и стабильных инвестиций. В этом месте история становится частью вашего повседневного сценария: мощёные улочки, панорамы старого Тбилиси и в то же время — тихий внутренний мир с приватными дворами, зелёными садами, лобби уровня отеля и насыщенной инфраструктурой. Здесь традиции и инновации не конкурируют, а усиливают друг друга: натуральные материалы, актуальные планировочные решения, продуманная логистика пространства и сервис 24/7.

Это не просто недвижимость, а уверенная инвестиционная стратегия в растущем центре притяжения. Ограниченный пул лотов, высокий спрос на качественное жильё в историческом центре и профессиональное управление превращают владение резиденцией в комфортный, прозрачный и доходный актив. Здесь вы покупаете не только квадратные метры — вы инвестируете в стиль жизни, который будет востребован всегда.

Планировки резиденций

Студия — площадь от 37 м², цена б/к от $81,500, под ключ + $900/м².

Резиденция с 1 спальней — площадь от 44.9 м², цена б/к от $98,800, под ключ + $900/м².

Резиденция с 2 спальнями — площадь от 92.6 м², цена б/к от $194,500, под ключ + $900/м².

Резиденция с 3 спальнями — площадь от 97 м², цена б/к от $232,800, под ключ + $900/м².

Всего 223 премиальные резиденции — редкое предложение в локации такого класса. Каждая деталь выверена: от архитектурного кода, одобренного городским советом, до качества отделки и акустического комфорта. Атмосфера Авлабари, с его многокультурным наследием и неповторимой энергетикой, задаёт проекту особую ценность: вы живёте «в тени» старинных улиц — вдали от суеты, но в нескольких минутах от всех знаковых мест, лучших ресторанов и культурных площадок города.

Инфраструктура и удобства

Ресторан.

Бассейн & SPA.

Тренажёрный зал.

Услуги парковщика.

Лобби & Прачечная.

Детские зоны отдыха.

Управляющая компания.

Коммерческие помещения.

Мониторинг и безопасность.

Бизнес лаунж & Библиотека.

24/7 ресепшен & Консьерж-сервис.

Зеленый сад & Рекреационные зоны.

Room Service & Техническое обслуживание.

Исторический Авлабари — сердце подлинного Тбилиси, где каждое утро начинается с вида на купола Самеба и прогулки по мощёным улочкам старого города. Отсюда всего 5 минут до Площади Европы и Площади Свободы — главных городских центров притяжения с музеями, галереями и культурными событиями. В шаговой близости — величественный Собор Самеба, символ современного Тбилиси, и футуристичный Мост Мира, ведущий к набережной и парку Рике. Станция метро «Авлабари» располагается буквально рядом, что обеспечивает быстрые и удобные перемещения по городу, а Международный аэропорт Тбилиси — всего в 15 минутах на автомобиле, что особенно ценно для активных путешественников и бизнес-гостей.

Локация дарит редкое сочетание: тишина камерных исторических кварталов и мгновенный доступ ко всем знаковым местам. В радиусе короткой прогулки — серные бани Абанотубани, Нарикала, Метехи, уютные винные бары, авторские рестораны грузинской кухни, модные кафе-бары и зелёные парки для отдыха на свежем воздухе. Здесь живёт истинный дух Тбилиси — аутентичность, гостеприимство и яркая гастрономическая сцена — и именно поэтому недвижимость в Авлабари стабильно востребована для жизни и аренды круглый год.