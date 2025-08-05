  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Чакви
  4. Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)

Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)

Чакви, Грузия
от
$23,375
от
$850/м²
;
28
Оставить заявку
ID: 24924
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Чакви

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс.
Особенности:
Два прямых выхода к морю.
Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрытая)
Современные лифты, Видеонаблюдение.
Квартиры:
Площадь от 31,7 до 76 м2,
Возможность покупки черного, зеленого каркаса (+ 200-300$ за м2), под ключ (+ 500-700$ за м2).
Высота потолков 3 метра.
Внутренняя рассрочка на 18 месяцев, взнос 30%
Завершение строительства в 2026г.

Лот П035ОВ

Местонахождение на карте

Чакви, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$23,000
Многоквартирный жилой дом York Town
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Тбилиси, Грузия
от
$95,000
Многоквартирный жилой дом «White»
Батуми, Грузия
от
$56,950
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
, Грузия
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 56 м²
1 объект недвижимости 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
115,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Показать все Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 28–130 м²
6 объектов недвижимости 6
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Показать все Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. S.Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 2…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации