Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)

Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс.
Особенности:
Два прямых выхода к морю.
Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрытая)
Современные лифты, Видеонаблюдение.
Квартиры:
Площадь от 31,7 до 76 м2,
Возможность покупки черного, зеленого каркаса (+ 200-300$ за м2), под ключ (+ 500-700$ за м2).
Высота потолков 3 метра.
Внутренняя рассрочка на 18 месяцев, взнос 30%
Завершение строительства в 2026г.
Лот П035ОВ