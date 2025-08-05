Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)

Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс.

Особенности:

Два прямых выхода к морю.

Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрытая)

Современные лифты, Видеонаблюдение.

Квартиры:

Площадь от 31,7 до 76 м2,

Возможность покупки черного, зеленого каркаса (+ 200-300$ за м2), под ключ (+ 500-700$ за м2).

Высота потолков 3 метра.

Внутренняя рассрочка на 18 месяцев, взнос 30%

Завершение строительства в 2026г.

Лот П035ОВ