Квартира в новостройке Krtsanisi Margaliti

Шаг в элегантность «Krtsanisi Margaliti by Apart», настоящая архитектурная жемчужина уважаемой группы APART. Расположенный в самом сердце столицы Грузии, в районе Крцаниси, это святилище стоит там, где когда-то проживало правительство. Среди его причудливых проспектов «Крцаниси Маргалити» предлагает побег от шума города. Его зеленое окружение, усиленное нежными объятиями реки Дунишкеви, вызывает гармоничное общение с природой. «Крцаниси Маргалити» выступает в качестве утешения для своих жителей. Его площадь составляет 5000 кв.м. m. enclave предлагает множество предметов роскоши: от бассейнов как внутри, так и снаружи до очаровательных детских игровых площадок, современного фитнес-центра и приветственного кафе. Здесь спокойствие имеет первостепенное значение. Безопасная среда, поддерживаемая безопасностью 24/7 и специализированной службой консьержа, обеспечивает мирное проживание. Архитектурное решение, предлагает вам дома с широкими балконами и террасами, украшенные белыми облицовочными панелями, стеклянными элементами и великолепными витражными окнами.