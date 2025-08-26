Квартира в новостройке Krtsanisi Margaliti

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Шаг в элегантность «Krtsanisi Margaliti by Apart», настоящая архитектурная жемчужина уважаемой группы APART.
Расположенный в самом сердце столицы Грузии, в районе Крцаниси, это святилище стоит там, где когда-то проживало правительство. Среди его причудливых проспектов «Крцаниси Маргалити» предлагает побег от шума города. Его зеленое окружение, усиленное нежными объятиями реки Дунишкеви, вызывает гармоничное общение с природой.
«Крцаниси Маргалити» выступает в качестве утешения для своих жителей. Его площадь составляет 5000 кв.м. m. enclave предлагает множество предметов роскоши: от бассейнов как внутри, так и снаружи до очаровательных детских игровых площадок, современного фитнес-центра и приветственного кафе.
Здесь спокойствие имеет первостепенное значение. Безопасная среда, поддерживаемая безопасностью 24/7 и специализированной службой консьержа, обеспечивает мирное проживание.
Архитектурное решение, предлагает вам дома с широкими балконами и террасами, украшенные белыми облицовочными панелями, стеклянными элементами и великолепными витражными окнами.
Местонахождение на карте
Тбилиси, Грузия
