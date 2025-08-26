  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Квартира в новостройке Krtsanisi Margaliti

Квартира в новостройке Krtsanisi Margaliti

Тбилиси, Грузия
от
$57,000
;
4
ID: 21061
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Шаг в элегантность «Krtsanisi Margaliti by Apart», настоящая архитектурная жемчужина уважаемой группы APART. Расположенный в самом сердце столицы Грузии, в районе Крцаниси, это святилище стоит там, где когда-то проживало правительство. Среди его причудливых проспектов «Крцаниси Маргалити» предлагает побег от шума города. Его зеленое окружение, усиленное нежными объятиями реки Дунишкеви, вызывает гармоничное общение с природой. «Крцаниси Маргалити» выступает в качестве утешения для своих жителей. Его площадь составляет 5000 кв.м. m. enclave предлагает множество предметов роскоши: от бассейнов как внутри, так и снаружи до очаровательных детских игровых площадок, современного фитнес-центра и приветственного кафе. Здесь спокойствие имеет первостепенное значение. Безопасная среда, поддерживаемая безопасностью 24/7 и специализированной службой консьержа, обеспечивает мирное проживание. Архитектурное решение, предлагает вам дома с широкими балконами и террасами, украшенные белыми облицовочными панелями, стеклянными элементами и великолепными витражными окнами.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

