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Новостройки в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Показать все Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
$140,220
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–83 м²
Grand Millennium Kobuleti — флагманский проект люкс-сегмента на побережье Черного моря, объединяющий брендированные резиденции и пятизвездочный курорт под управлением международной сети Grand Millennium Hotels & Resorts.  Ключевые преимущества: - ✨ Luxury-сегмент и международный гостин…
Застройщик
KBK
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Застройщик
KBK
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Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Показать все Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море. 2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой. Широкий выбор квартир с 1 спальней и…
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Показать все Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном в …
Агентство
GulfStream
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IresIres
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Показать все Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Цихисдзири, Грузия
от
$41,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 37
Новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный у подножия древней крепости Петра, всего в нескольких шагах от побережья Чёрного моря и живописной банановой рощи Цихисдзири, с собственным пляжем. Ежемесячный платеж от $848, рассрочка на 48 - 60 месяцев. Реализует…
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Показать все Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–72 м²
4 объекта недвижимости 4
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии. Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный междунаро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Показать все Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Кобулети, Грузия
от
$63,258
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 31–106 м²
28 объектов недвижимости 28
Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря. Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Квартира 2 комнаты
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Студия
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Показать все Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
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Жилой комплекс Kobuleti Resort
Кобулети, Грузия
от
$43,750
Год сдачи 2029
Количество этажей 35
Площадь 35–83 м²
3 объекта недвижимости 3
Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
62,200
Квартира 2 комнаты
82.6
100,000
Студия
35.0
43,750
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Год сдачи 2021
Площадь 35–107 м²
12 объектов недвижимости 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Квартира 2 комнаты
107.4
251,811
Квартира
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Застройщик
Dreamland Oasis Chakvi
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
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Жилой комплекс ЖК "Capital City Group" (Лот П033ОЭ)
Кобулети, Грузия
от
$24,990
Количество этажей 12
Жилой комплекс комфорт класса Rustaveli 27 расположен в центре Кобулети. С 5 этажа и выше открывается вид на море. Вокруг жилого комплекса хорошо развита инфраструктура - магазины, рестораны, школа и детские сады. Море находится в 450 метрах от дома. Преимущества объекта: -Дом при сдаче…
Агентство
GulfStream
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Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
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Бизнес-центр Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
$380,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
В центре города Кобулети в пешей доступности к морю продается большой новый,капитально построенный двухэтажный дом и новопостроенное ,отдельностоящее здание .подходящее под любой вид коммерческой деятельности.как под супермаркет,так современный детский сад,в Настоящее время владельцы этого д…
Агентство
Property of Georgia
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