  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Кобулетский муниципалитет

Продажа новостроек в Кобулетский муниципалитет

Кобулети
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
€142,433
Площадь 35–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2021
Застройщик: Dreamland Oasis Chakvi
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments are ideal for a cozy and comfortable long-term vacation of a small family. There are doors in the living room and bedroom that will lead you to the terrace equipped with garden furniture and which offers excellent panoramic views of the sea, mountains or the luxurious territory of the complex. The apartments are decorated in a European style, furnished with modern furniture and equipped with the necessary equipment and accessories.
Жилой комплекс с частным пляжем
Жилой комплекс с частным пляжем
Кобулети, Грузия
от
€41,432
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой. Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни. Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы. Инфраструктура: - Кафе; - Рестораны; - Магазины; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Фитнес-центр; - Отделения банка. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно.
Жилой комплекс Alliance Renaissance
Жилой комплекс Alliance Renaissance
Кобулети, Грузия
от
€51,652
Площадь 31–105 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2027
Агентство: Flatiko LLC
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Alliance Group. This project will mark its footprint in the climatic and balneological resort of Kobuleti and will stand out with its unique location — only 30 meters away from the sea. The structure of this complex will be composed of 3 towers A, B, and C, connected by a common podium, and a stand-alone 14-story health and fitness center of an international and reputable brand. The health center is specially designed, offering a unique space for as many as 15 different types of therapeutic procedures, including: – Cardiovascular Therapy – Respiratory Therapy – Gastrointestinal Therapy – Nervous System Therapy – Musculoskeletal Therapy – Dermatological Therapy – Aesthetic Therapy – Nutritionology Therapy – Post-traumatic Therapy – Psychological Therapy Speaking of its investment value, the Alliance Renaissance is a truly outstanding project in the region, not only by its unique and innovative design but also due to a total project cost of 112 million USD, reflecting the scale, sophistication, and far-reaching impact of this development project — making it one of the perfect options to consider.
Realting.com
Перейти
Вилла с современными планировками
Вилла с современными планировками
Чакви, Грузия
от
€318,005
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией. Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах. Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом. Инфраструктура: - Ботанический сад; - Рестораны; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Бизнес-центр Kobuleti
Бизнес-центр Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
€345,263
Агентство: Property of Georgia
В центре города Кобулети в пешей доступности к морю продается большой новый,капитально построенный двухэтажный дом и новопостроенное ,отдельностоящее здание .подходящее под любой вид коммерческой деятельности.как под супермаркет,так современный детский сад,в Настоящее время владельцы этого дома и этого здания рассматривают эти два предложения от арендаторов,общая площадь коммерческого здания составляет 200 кв.м,высота потолка 4,5 м,передняя сторона фасада полностью остеклена и выходит на улицу с проезжей частью,от дороги есть пеший тротуар.коммерческое здание возможно поднять еще на несколько этажей,сам проект расчитан всего на 5 этажей.Основной дом имеет общую площадь 570 кв.м из расчета двух этажей.в доме3 спальни,2 гостинные,3 сан.узла с ванной,везде проведено современное газовое отопление,поставлен двухконтурный газовый котел,во всех комнатах выставлена дорогая качественная мебель и бытовая техника-кондицеонеры,телевизоры и т.д.на каждом этаже дома есть помещение кухни,также со всей необходимой мебелью и бытовой техникой.На первом этаже дома также есть коммерческое помещение со своим отдельным входом со стороны улицы,в настоящее время в этом помещение функционирует салон красоты ,отданный в аренду арендатору.над салоном красоты расположены комнаты,преднозначенные для сдачи в аренду туристам..также есть еще одна отдельная кухня  в этой зоне дома,Вход на второй этаж к этим сдаваемым в аренду комнатам и кухне.также отдельный,у всех помещений есть выход на большую террасу-балкон.во всех комнатах есть свой сан.узел.Всего таких комнат на этом этаже три.Месячный доход владельцев за сдачу в аренду помещения салона красоты и трех отдельных комнат и кухни составляет 2 тысячи долларов.в скором времени также будет заключен контракт на сдачу в аренду отдельного здания 200 кв.м .это еще один доход в пользу владельцев этой недвижимости,Продажа этих обьектов.которые находятся на одном участке ,связана с личными проблемами владельцев,в связи с переездом  на другое место жительства.Описанным зданиям не более четырех лет,все обьекты этой недвижимости находятся в превосходном состоянии!
Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
Чакви, Грузия
от
€47,574
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Dreamside находится в курортном поселке Чакви, с ландшафтными зонами, экологичной природой в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 11 этажей, спроектирован по нормам ландшафта и курортной зоны. Находится в 50 метрах от кристально чистого моря. Обладает собственной современной инфраструктурой: фитнес-центр, подземный паркинг, терраса, бар, ресторан, ресепшн. Квартира представлена: студия 30 кв.м. с дизайнерской мебелью и ремонтом. Так же в квартире расположен балкон с панорамным видом на море и горы. Инфраструктура: - Самый большой аквапарк; - Ботанический сад; - Кафе; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Realting.com
Перейти