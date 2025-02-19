  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  Апарт-отель Апартаменты в Квариати, Грузия

Апарт-отель Апартаменты в Квариати, Грузия

Батуми, Грузия
от
$67,830
8
ID: 19757
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати.

Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и комфортабельными апартаментами.

Идеально подходит как для проживания, так и для получения дохода от аренды и туристического бизнеса.

Комплекс будет представлен из 3х отдельно-стоящих блоков для обеспечения максимального комфорта для резидентов. В отельном блоке будет казино, что обеспечит постоянный поток клиентов и обеспечит высокую заполняемость комплекса.

Апартаменты сдаются в премиум каркасе или с ремонтом.

- студия

- 1+1

- 2+1

- 2+1 с личным бассейном на балконе

Свяжитесь с нашими представителями в Грузии, Ренатой или Маргаритой, сегодня для получения подробной информации о проекте.

В нашей базе данных более 1000 отобранных проектов, если вы не нашли то, что искали, напишите нам, мы гарантируем быстрый ответ и качественное обслуживание "под ключ" от поиска проекта до оформления сделки с проверкой документов продавца.

С уважением, команда Satellite Estate

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

{{ initialPaymentCurrency }} USD
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Задайте все интересующие вопросы
