Апарт-отель Апартаменты в Квариати, Грузия

16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати.

Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и комфортабельными апартаментами.

Идеально подходит как для проживания, так и для получения дохода от аренды и туристического бизнеса.

Комплекс будет представлен из 3х отдельно-стоящих блоков для обеспечения максимального комфорта для резидентов. В отельном блоке будет казино, что обеспечит постоянный поток клиентов и обеспечит высокую заполняемость комплекса.

Апартаменты сдаются в премиум каркасе или с ремонтом.

- студия

- 1+1

- 2+1

- 2+1 с личным бассейном на балконе

