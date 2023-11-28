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Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
1
87 м²
2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,846
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
5
3
208 м²
3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€218,647
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
4
2
151 м²
3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€293,956
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
5
4
227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми. Ключевые преим…
€209,888
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RECOM
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
3
3
179 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€146,684
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
3
158 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€129,601
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RECOM
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
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Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
3
3
153 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€125,495
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
3
2
132 м²
2
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
€87,605
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
2
2
103 м²
1
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
€68,504
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
128 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€158,785
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
3
1
107 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€150,846
1
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
4
2
244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€244,830
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Atlas property
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
3
1
235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€218,647
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
2
244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€178,058
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
1
235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€154,339
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Atlas property
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
1
151 м²
2
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном …
€213,584
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Atlas property
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
1
151 м²
2
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном …
€130,906
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
3
2
179 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
3
2
180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
3
191 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
€182,511
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Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Адлиа, Грузия
4
3
191 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
€182,511
Рекомендовать
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Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€218,647
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Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€244,830
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€154,339
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Realting.com
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€293,956
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
272 м²
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€198,572
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
185 м²
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€261,675
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Батуми, Грузия
4
2
185 м²
2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€151,941
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+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
4
5
203 м²
3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€223,000
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