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Коттеджи в Грузии

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36 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
€150,846
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
€218,647
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
€293,956
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 4 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Продается новый дом в приватном коттеджном комплексе в городе Батуми.   Ключевые преим…
€209,888
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€146,684
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€129,601
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
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Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Genesis Cottage — элитный коттеджный поселок, расположенный в живописном уголке Аджарии, в о…
€125,495
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RECOM
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+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Коттедж 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с видом на море, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
€87,605
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
ВНИМАНИЕ! Представляем Вам предпродажи новых котеджей премиум класса у Черного моря! Золо…
€68,504
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€158,785
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Адлиа, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€150,846
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€244,830
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Адлиа, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€218,647
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€178,058
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€154,339
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном …
€213,584
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном …
€130,906
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
€182,511
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Адлиа, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
€182,511
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€218,647
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€244,830
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€154,339
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€294,732
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 180 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
€293,956
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 272 м²
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€198,572
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 185 м²
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€261,675
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€151,941
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€223,000
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Параметры недвижимости в Грузии

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