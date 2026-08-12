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Коттеджи в Грузии

;
Аджарская Автономная Республика
44
Батуми
35
Самцхе-Джавахети
4
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51 объект найдено
Коттедж 2 спальни в , Грузия
Premium Premium
Коттедж 2 спальни
, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
$230,000
НДС
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Коттедж 2 спальни в Телави, Грузия
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Коттедж 2 спальни
Телави, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ДеятельностьСредний бюджет в GELКомментарийОтель Tbilisi1 комната 70 USD5 комнат бесплатноМу…
$230,000
НДС
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Застройщик
Schuhmann Real Estate
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English
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и Б…
$249,390
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Atlas property
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Коттедж 6 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный и светлый коттедж в пригороде Батуми — Гонио (за крепостью «Гонио»), вс…
$230,000
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Коттедж 4 комнаты в Букнари, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Букнари, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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FreeDom
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Коттедж 4 комнаты в Шекветили, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Шекветили, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж на побережье, всего в 300 метрах от знаменитого пляжа с магнитным песком в…
$99,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Atlas property
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Коттедж 7 комнат в Цихисдзири, Грузия
Коттедж 7 комнат
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся недостроенный трёхэтажный дом. Площадь земельного участка — 663 м². Статус земли —…
$300,000
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Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Покупка коттеджа в нашем поселке в Гонио - это выгодная инвестиция, обеспечивающая стабильны…
$170,000
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Коттедж в Цихисдзири, Грузия
Коттедж
Цихисдзири, Грузия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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Коттедж 4 комнаты в Чаисубани, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Чаисубани, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный, очень рационально спроектированный новый жилой дом с частичным ремонто…
$215,000
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Коттедж 6 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный и светлый коттедж в пригороде Батуми — Гонио (за крепостью «Гонио»), вс…
$220,000
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Коттедж 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается  дом 150 кв.м и отдельным домом 100 кв.м  во дворе.  Общая площадь зданий с   зем…
$183,000
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Коттедж 1 комната в Ахалцихе, Грузия
Коттедж 1 комната
Ахалцихе, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, жилой комплекс рядом с пассажирскими домами 6 и 7. Площадь: …
$49,500
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$117,910
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
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Коттедж 2 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Представляем загородный комплекс  в стиле Барн! Поселок − архитектурный проект, вписывающ…
$135,000
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Коттедж в Батуми, Грузия
Коттедж
Батуми, Грузия
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Откройте дверь в роскошный мир престижного проживания в Батуми. Представляем вашему вниманию…
$228,000
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости возле ботани…
$176,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
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Коттедж 6 комнат в Бакуриани, Грузия
Коттедж 6 комнат
Бакуриани, Грузия
Число комнат 6
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный коттедж на продажу в Бакуриани Площадь: 127 кв.м. в состоянии черного каркаса…
$120,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$117,910
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RECOM
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$188,000
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Коттедж 1 комната в Боржоми, Грузия
Коттедж 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, около 6-го и 7-го пассажирских корпусов Всего - 3 комнаты, 2…
$51,700
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,959
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Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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