Квартира в новостройке Ocean Vake Plaza

Тбилиси, Грузия
от
$400,000
НДС
от
$2,500/м²
;
4
ID: 35055
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    улица Закарии Палиашвили, 102

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Оушен Вейк Плаза

Ocean Vake Plaza - это красиво спроектированный, современный, высококачественный жилой дом, расположенный в престижном районе Ваке, между улицами Палиашвили и Мухадзе. Окруженный малоэтажными зданиями, проект предлагает мирную, открытую и безмятежную среду обитания.

Одним из его ключевых преимуществ является его отличное расположение - всего в двух минутах ходьбы от парка Ваке, одного из крупнейших и самых любимых зеленых зон отдыха в Тбилиси. Премиум концепция жизни В соответствии с философией бренда Ocean Capital каждый проект построен с использованием только высококачественных материалов и первоклассных объектов. Цель состоит в том, чтобы создать идеальный баланс роскоши, комфорта и функциональности, а также повысить общую эстетику и устойчивость города.

Особое внимание уделяется: • энергоэффективности • теплоизоляции • экологически ответственному строительству Все это способствует снижению общего углеродного следа здания.

Настройка и сервисы Turnkey

Премиальный океан Стандарт уже предлагает высокий уровень гибкости, в том числе возможность индивидуально планировать макеты интерьера.

Кроме того, компания предоставляет полностью индивидуальные услуги, такие как: • архитектурный дизайн интерьера • высококачественный 3D-рендеринг • услуги по ремонту • выбор мебели, покупка и установка Ocean заботится о каждой детали — позволяя владельцу просто перемещаться и чувствовать себя как дома.

Управление и услуги

Здание управляется по самым высоким стандартам, обеспечивая комфорт, безопасность и удобство для жителей. Техническое обслуживание включает в себя: • уборку внутренних и наружных помещений • полное техническое обслуживание всего оборудования и коммунальных услуг • обеспечение безопасности 24/7 с аудио-видео мониторингом • обслуживание лифтов • садоводство Дополнительные услуги: • консьерж • безопасность 24/7 • уборка • медицинская помощь • заказ еды • бронирование ресторанов • обслуживание лимузинов • техническая помощь (памблинг, электротехника и т. д.)

Резидентам также предоставляются прозрачные квартальные отчеты о расходах.

Энергоэффективность и устойчивость

Здание включает в себя передовые материалы и технологии для повышения эффективности и устойчивости. Ключевые функции включают в себя: • системы умного дома для снижения потребления электроэнергии и тепла • высокопроизводительные теплоизоляционные материалы • энергоэффективное светодиодное освещение по всему зданию • освещение с датчиком движения в общих помещениях • солнечные панели для общих помещений • двойные остекленные двери и окна со стеклом с низким уровнем выбросов

Стандарты развития

Международная команда Ocean Capital обладает большим опытом и стремится повысить стандарты развития в Грузии. Все проекты построены: • без компромиссов • в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами • с исключительным вниманием к качеству и детализации Этот уровень исполнения выделяет компанию на местном рынке.

Обязательство и видение

Ocean Capital стремится к реализации проектов: • вовремя • точно так, как было обещано • с максимальной удовлетворенностью клиентов Долгосрочное видение компании заключается в том, чтобы стать самым надежным застройщиком премиальной недвижимости в Грузии. Благодаря сильной финансовой поддержке и структуре, свободной от долгов, Ocean Capital обеспечивает стабильность, надежность и стабильное качество в каждом проекте.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
