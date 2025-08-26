Апарт-отель Green Side Gonio

Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий, построенных с использованием современных экологически чистых материалов и передовых технологий. Предлагаются студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и эксклюзивные дуплексы, все с высококачественной отделкой и готовые к немедленному заселению. Основные характеристики: - Первая линия моря - всего 50м от пляжа - Круглосуточная охрана и видеонаблюдение - Подземная и наземная парковка - Крытый бассейн с подогревом (круглогодично) - Большой открытый бассейн - Современный фитнес-центр с новейшим оборудованием - Спа и велнес-центр с сауной и парной - Ресторан с европейской и грузинской кухней - Профессионально оформленная территория - Детская площадка - Услуги управляющей компании - Программа управления арендой Преимущества расположения: - 50 метров от чистейшего пляжа Гонио - 15-20 минут до центра Батуми - 12 минут до международного аэропорта Батуми - В шаговой доступности кафе, рестораны и магазины - Рядом с историческим замком Гонио-Апсарос (1,5 км) - Доступ к общественному транспорту (автобус №16) Green Side Gonio предлагает исключительную инвестиционную возможность с высоким арендным потенциалом благодаря своему превосходному расположению и комплексным удобствам.