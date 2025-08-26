  1. Realting.com
Апарт-отель Green Side Gonio

Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
от
$2,400/м²
BTC
0.9677610
ETH
50.7244918
USDT
80 439.3713944
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 32687
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий, построенных с использованием современных экологически чистых материалов и передовых технологий. Предлагаются студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и эксклюзивные дуплексы, все с высококачественной отделкой и готовые к немедленному заселению. Основные характеристики: - Первая линия моря - всего 50м от пляжа - Круглосуточная охрана и видеонаблюдение - Подземная и наземная парковка - Крытый бассейн с подогревом (круглогодично) - Большой открытый бассейн - Современный фитнес-центр с новейшим оборудованием - Спа и велнес-центр с сауной и парной - Ресторан с европейской и грузинской кухней - Профессионально оформленная территория - Детская площадка - Услуги управляющей компании - Программа управления арендой Преимущества расположения: - 50 метров от чистейшего пляжа Гонио - 15-20 минут до центра Батуми - 12 минут до международного аэропорта Батуми - В шаговой доступности кафе, рестораны и магазины - Рядом с историческим замком Гонио-Апсарос (1,5 км) - Доступ к общественному транспорту (автобус №16) Green Side Gonio предлагает исключительную инвестиционную возможность с высоким арендным потенциалом благодаря своему превосходному расположению и комплексным удобствам.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 56.1
Цена за м², USD 2,800 – 3,822
Цена квартиры, USD 157,080 – 214,395
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.6
Цена за м², USD 2,500 – 3,313
Цена квартиры, USD 176,500 – 233,900
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 109.5 – 110.4
Цена за м², USD 3,818 – 3,828
Цена квартиры, USD 418,050 – 422,660
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 32.1 – 34.0
Цена за м², USD 2,400 – 3,350
Цена квартиры, USD 81,360 – 110,500

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
