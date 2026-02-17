Квартира в новостройке Archi Horizon

Арчи Хоризон

Расположение

Archi Horizon - это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в зеленом районе Ортачала, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Тбилиси. Проект расположен всего в нескольких минутах от площади Свободы, примерно в 10 минутах от исторического центра города и удобно недалеко от международного аэропорта Тбилиси.

Концепция и стиль жизни

Комплекс призван обеспечить изысканный и комфортный образ жизни в одном из исторических районов города. Элегантная архитектура, современное планирование и просторные апартаменты создают идеальную среду для современной городской жизни.

Инфраструктура и удобства

Жители будут иметь доступ к широкому спектру премиальных объектов, в том числе:

• Открытый бассейн

• Полностью оборудованный фитнес-центр

• Суды Паделя

• Футбольные и баскетбольные поля

• Зал соседства для социализации

• Безопасная парковка

Качество строительства

Проект строится с использованием качественных, экологически чистых и энергоэффективных материалов. К ним относятся энергоэффективные строительные блоки и стекло с низким уровнем выбросов, обеспечивающие долгосрочный комфорт, устойчивость и энергоэффективность.

Дата завершения

Проект планируется завершить в феврале 2029 года.