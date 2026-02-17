Квартира в новостройке Archi Horizon

Арчи Хоризон
Расположение
Archi Horizon - это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в зеленом районе Ортачала, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Тбилиси. Проект расположен всего в нескольких минутах от площади Свободы, примерно в 10 минутах от исторического центра города и удобно недалеко от международного аэропорта Тбилиси.
Концепция и стиль жизни
Комплекс призван обеспечить изысканный и комфортный образ жизни в одном из исторических районов города. Элегантная архитектура, современное планирование и просторные апартаменты создают идеальную среду для современной городской жизни.
Инфраструктура и удобства
Жители будут иметь доступ к широкому спектру премиальных объектов, в том числе:
• Открытый бассейн
• Полностью оборудованный фитнес-центр
• Суды Паделя
• Футбольные и баскетбольные поля
• Зал соседства для социализации
• Безопасная парковка
Качество строительства
Проект строится с использованием качественных, экологически чистых и энергоэффективных материалов. К ним относятся энергоэффективные строительные блоки и стекло с низким уровнем выбросов, обеспечивающие долгосрочный комфорт, устойчивость и энергоэффективность.
Дата завершения
Проект планируется завершить в феврале 2029 года.