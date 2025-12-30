  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Мцхетский муниципалитет

Продажа новостроек во Мцхетском муниципалитете

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Показать все Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальны…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти