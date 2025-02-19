Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ

Новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный у подножия древней крепости Петра, всего в нескольких шагах от побережья Чёрного моря и живописной банановой рощи Цихисдзири, с собственным пляжем.

Ежемесячный платеж от $848, рассрочка на 48 - 60 месяцев.

Реализует проект надежный девелопером с опытом строительства 11 лет в Грузии. Рассрочка до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос.

Детали проекта:

6000м2 озелененная территория

4000м2 функциональная крыша (руфтоп)

Собственный пляж

Крытый и открытый бассейны

Фитнес-центр

Кафе и рестораны

Крытая и открытая парковка

Теннисные корты

Детская игровая площадка

Спа и оздоровительный центр

Коворкинг-пространство

Беговые и велосипедные дорожки

Станция зарядки электромобилей

Спортивная площадка

Маркет и аптека

Прокат автомобилей

Прокат велосипедов и самокатов

Образовательный центр для детей

В отделке применяются качественные износостойкие материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт в ежедневной эксплуатации.

Особое внимание уделено естественному освещению и эргономике -

каждый элемент интерьера сочетает функциональность и визуальную гармонию.

Почему инвестировать с нами выгодно:

1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.

2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.

3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.

4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.

Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Ренатой, сегодня для получения деталей по проекту.