  2. Грузия
  3. Цихисдзири
  Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ

Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ

Цихисдзири, Грузия
от
$41,000
14
ID: 32869
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Деревня
    Цихисдзири

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    37

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный у подножия древней крепости Петра, всего в нескольких шагах от побережья Чёрного моря и живописной банановой рощи Цихисдзири, с собственным пляжем.

Ежемесячный платеж от $848, рассрочка на 48 - 60 месяцев.

Реализует проект надежный девелопером с опытом строительства 11 лет в Грузии. Рассрочка до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос.

Детали проекта:

  • 6000м2 озелененная территория
  • 4000м2 функциональная крыша (руфтоп)
  • Собственный пляж
  • Крытый и открытый бассейны
  • Фитнес-центр
  • Кафе и рестораны
  • Крытая и открытая парковка
  • Теннисные корты
  • Детская игровая площадка
  • Спа и оздоровительный центр
  • Коворкинг-пространство
  • Беговые и велосипедные дорожки
  • Станция зарядки электромобилей
  • Спортивная площадка
  • Маркет и аптека
  • Прокат автомобилей
  • Прокат велосипедов и самокатов
  • Образовательный центр для детей

В отделке применяются качественные износостойкие материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт в ежедневной эксплуатации.

Особое внимание уделено естественному освещению и эргономике -
каждый элемент интерьера сочетает функциональность и визуальную гармонию.

Почему инвестировать с нами выгодно:

1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.

2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.

3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.

4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.

Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Ренатой, сегодня для получения деталей по проекту.

Местонахождение на карте

Цихисдзири, Грузия
Задайте все интересующие вопросы
