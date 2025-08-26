Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря

Tbilisi Boulevard — это уникальный проект, не имеющий аналогов в столице Грузии. На берегу Тбилисского моря создаётся первый полноценный курорт внутри города, где концепция отдыха у воды превращается в ежедневный комфорт и новый уровень качества жизни.

Проект станет современным пространством, объединяющим жильё, коммерцию, спорт, отдых и природу, и при этом обеспечит энергоэффективность и устойчивое развитие района.

📍 Локация и преимущества

Тбилисское море создано в 1953 году как главный источник воды для города.

Расположено на высоте около 600 метров над уровнем моря , благодаря чему здесь формируется уникальный микроклимат .

Район отличается низкой загруженностью и экологической чистотой по сравнению с центром Тбилиси.

В окружении — лесопарковая зона, природные виды и набережная для прогулок.

🏡 Жилая зона

Общая территория проекта — 30 гектаров .

6 жилых блоков, 13 корпусов .

Каждый корпус оборудован независимой подземной парковкой .

На крыше каждого здания устанавливаются солнечные панели , что делает комплекс энергонезависимым и снижает коммунальные расходы.

Квартиры предлагаются на раннем этапе по цене от 48 000 $.

🛍 Коммерческая и социальная инфраструктура

Всё, что необходимо для жизни семьи, собрано в шаговой доступности:

Торговый центр и гипермаркет

5* отель Gino Seaside Hotel Tbilisi

Отель «Променада»

Современный бизнес-центр с офисами и коворкинг-пространствами

Банк, аптека, супермаркеты

Школа европейского стандарта и детский сад

Медицинский центр

Рестораны и кафе

Детские площадки и развивающие зоны

⚽ Спорт и активный отдых

Tbilisi Boulevard предлагает жителям полноценный комплекс спортивных и культурных объектов:

Футбольное поле

Баскетбольная площадка

Регбийное поле

Теннисный и падель-корты

Велодорожки и тренажёрный зал

Амфитеатр для культурных мероприятий

🌊 Отдых у моря

Проект превращает Тбилисское море в пространство для повседневного отдыха:

Аквапарк

Бассейны

Булевар-променад вдоль побережья

Водные скутеры и велосипеды

Возможности для яхтинга и прогулочного судоходства

🌱 Экологичность и инновации

Масштабное внедрение солнечных панелей на всех зданиях.

Чистая экология и спокойная среда благодаря удалённости от центра.

Интеграция с природным ландшафтом и лесопарковой зоной.

✨ Почему Tbilisi Boulevard?

Первый курортный проект в Тбилиси — сочетание жилья, отдыха и инфраструктуры.

Идеален для семей, которые ценят безопасность, экологию и комфорт.

Уникальная локация на Тбилисском море с чистым воздухом и видом на воду.

Полный набор инфраструктуры «город в городе».

Возможность купить квартиру на старте от 1430$ за м2 с перспективой роста стоимости по мере развития проекта.

👉 Этот проект — отличная возможность для инвесторов и семей, которые хотят совместить комфорт проживания, отдых у воды и выгодную покупку на раннем этапе.