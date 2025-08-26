  1. Realting.com
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря

Тбилиси, Грузия
от
$43,000
от
$1,430/м²
* Цена указана для справки
18
ID: 27535
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Tbilisi Boulevard — это уникальный проект, не имеющий аналогов в столице Грузии. На берегу Тбилисского моря создаётся первый полноценный курорт внутри города, где концепция отдыха у воды превращается в ежедневный комфорт и новый уровень качества жизни.

Проект станет современным пространством, объединяющим жильё, коммерцию, спорт, отдых и природу, и при этом обеспечит энергоэффективность и устойчивое развитие района.

📍 Локация и преимущества

  • Тбилисское море создано в 1953 году как главный источник воды для города.

  • Расположено на высоте около 600 метров над уровнем моря, благодаря чему здесь формируется уникальный микроклимат.

  • Район отличается низкой загруженностью и экологической чистотой по сравнению с центром Тбилиси.

  • В окружении — лесопарковая зона, природные виды и набережная для прогулок.

🏡 Жилая зона

  • Общая территория проекта — 30 гектаров.

  • 6 жилых блоков, 13 корпусов.

  • Каждый корпус оборудован независимой подземной парковкой.

  • На крыше каждого здания устанавливаются солнечные панели, что делает комплекс энергонезависимым и снижает коммунальные расходы.

  • Квартиры предлагаются на раннем этапе по цене от 48 000 $.

🛍 Коммерческая и социальная инфраструктура

Всё, что необходимо для жизни семьи, собрано в шаговой доступности:

  • Торговый центр и гипермаркет

  • 5* отель Gino Seaside Hotel Tbilisi

  • Отель «Променада»

  • Современный бизнес-центр с офисами и коворкинг-пространствами

  • Банк, аптека, супермаркеты

  • Школа европейского стандарта и детский сад

  • Медицинский центр

  • Рестораны и кафе

  • Детские площадки и развивающие зоны

⚽ Спорт и активный отдых

Tbilisi Boulevard предлагает жителям полноценный комплекс спортивных и культурных объектов:

  • Футбольное поле

  • Баскетбольная площадка

  • Регбийное поле

  • Теннисный и падель-корты

  • Велодорожки и тренажёрный зал

  • Амфитеатр для культурных мероприятий

🌊 Отдых у моря

Проект превращает Тбилисское море в пространство для повседневного отдыха:

  • Аквапарк

  • Бассейны

  • Булевар-променад вдоль побережья

  • Водные скутеры и велосипеды

  • Возможности для яхтинга и прогулочного судоходства

🌱 Экологичность и инновации

  • Масштабное внедрение солнечных панелей на всех зданиях.

  • Чистая экология и спокойная среда благодаря удалённости от центра.

  • Интеграция с природным ландшафтом и лесопарковой зоной.

✨ Почему Tbilisi Boulevard?

  • Первый курортный проект в Тбилиси — сочетание жилья, отдыха и инфраструктуры.

  • Идеален для семей, которые ценят безопасность, экологию и комфорт.

  • Уникальная локация на Тбилисском море с чистым воздухом и видом на воду.

  • Полный набор инфраструктуры «город в городе».

  • Возможность купить квартиру на старте от 1430$ за м2 с перспективой роста стоимости по мере развития проекта.

👉 Этот проект — отличная возможность для инвесторов и семей, которые хотят совместить комфорт проживания, отдых у воды и выгодную покупку на раннем этапе.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 30.0 – 57.0
Цена за м², USD 1,404 – 1,433
Цена квартиры, USD 43,000 – 80,000

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
