Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря

Tbilisi Boulevard — это уникальный проект, не имеющий аналогов в столице Грузии. На берегу Тбилисского моря создаётся первый полноценный курорт внутри города, где концепция отдыха у воды превращается в ежедневный комфорт и новый уровень качества жизни.
Проект станет современным пространством, объединяющим жильё, коммерцию, спорт, отдых и природу, и при этом обеспечит энергоэффективность и устойчивое развитие района.
📍 Локация и преимущества
Тбилисское море создано в 1953 году как главный источник воды для города.
Расположено на высоте около 600 метров над уровнем моря, благодаря чему здесь формируется уникальный микроклимат.
Район отличается низкой загруженностью и экологической чистотой по сравнению с центром Тбилиси.
В окружении — лесопарковая зона, природные виды и набережная для прогулок.
🏡 Жилая зона
Общая территория проекта — 30 гектаров.
6 жилых блоков, 13 корпусов.
Каждый корпус оборудован независимой подземной парковкой.
На крыше каждого здания устанавливаются солнечные панели, что делает комплекс энергонезависимым и снижает коммунальные расходы.
Квартиры предлагаются на раннем этапе по цене от 48 000 $.
🛍 Коммерческая и социальная инфраструктура
Всё, что необходимо для жизни семьи, собрано в шаговой доступности:
Торговый центр и гипермаркет
5* отель Gino Seaside Hotel Tbilisi
Отель «Променада»
Современный бизнес-центр с офисами и коворкинг-пространствами
Банк, аптека, супермаркеты
Школа европейского стандарта и детский сад
Медицинский центр
Рестораны и кафе
Детские площадки и развивающие зоны
⚽ Спорт и активный отдых
Tbilisi Boulevard предлагает жителям полноценный комплекс спортивных и культурных объектов:
Футбольное поле
Баскетбольная площадка
Регбийное поле
Теннисный и падель-корты
Велодорожки и тренажёрный зал
Амфитеатр для культурных мероприятий
🌊 Отдых у моря
Проект превращает Тбилисское море в пространство для повседневного отдыха:
Аквапарк
Бассейны
Булевар-променад вдоль побережья
Водные скутеры и велосипеды
Возможности для яхтинга и прогулочного судоходства
🌱 Экологичность и инновации
Масштабное внедрение солнечных панелей на всех зданиях.
Чистая экология и спокойная среда благодаря удалённости от центра.
Интеграция с природным ландшафтом и лесопарковой зоной.
✨ Почему Tbilisi Boulevard?
Первый курортный проект в Тбилиси — сочетание жилья, отдыха и инфраструктуры.
Идеален для семей, которые ценят безопасность, экологию и комфорт.
Уникальная локация на Тбилисском море с чистым воздухом и видом на воду.
Полный набор инфраструктуры «город в городе».
Возможность купить квартиру на старте от 1430$ за м2 с перспективой роста стоимости по мере развития проекта.
👉 Этот проект — отличная возможность для инвесторов и семей, которые хотят совместить комфорт проживания, отдых у воды и выгодную покупку на раннем этапе.