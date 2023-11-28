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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
87 м²
2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,785
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79636571806
5457097m@gmail.com
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
6
3
130 м²
3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€323,351
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
107 м²
2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,785
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
155 м²
2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в …
€332,613
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
5
203 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€223,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
5
179 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€186,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
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Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
2
2
55 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€96,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
4
3
225 м²
Продается новая готовая вилла под ключ. Лучшая цена в Батуми с ремонтом и мебелью. 3 э…
€200,762
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
165 м²
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue. Три …
€187,074
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
4
2
225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn. Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
€228,139
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
6
3
272 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€168,823
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
1
185 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€155,135
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
1
186 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов. Отличае…
€152,762
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
1
176 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов. Отличае…
€144,549
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
3
1
144 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов. Отличае…
€118,267
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
147 м²
X2 Home - жилой комплекс в районе Гонио, на склоне горы, поселок из 15 трехэтажных таунхаусо…
€185,705
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
6
3
238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря. …
€187,074
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
3
1
87 м²
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
€158,785
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
4
2
151 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплек…
€386,958
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+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
4
2
130 м²
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплек…
€341,782
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Языки общения: English, Русский, Deutsch
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 4 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с garazh
Батуми, Грузия
5
147 м²
Готовый построенный 3-этажный таунхаус с ремонтом и мебелью в комплексе в респектабельном ку…
€145,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
3
159 м²
Комплекс таунхаусов расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на берегу реки, всего …
€145,000
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Таунхаус 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
5
120 м²
Коттеджный поселок состоит из 50 таунхаусов в современном стиле. В окружении домов находятся…
€166,962
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
3
130 м²
3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€341,782
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
3
151 м²
3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€389,080
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
3
151 м²
3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€386,056
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
3
151 м²
3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€386,958
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
3
225 м²
4
Продается новопостроенная вилла. 4 этажа, 3 жилых и 4 этаж терраса. Вилла находится в тихом …
€200,762
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Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
6
3
130 м²
Единственный отель из таунхаусов в Батуми. Таунхаусы - это частный дом (вилла), главным отли…
€318,545
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Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
6
151 м²
2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€146,009
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