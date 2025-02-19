Вилла Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Тбилиси, Грузия
от
$400,000
BTC
4.7579204
ETH
249.3829487
USDT
395 473.8023323
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    улица Левана Картлелишвили
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Уникальный формат с сохранением естественного ландшафтого дизайна местности.

Tbilisi Проект Tbilisi Waterfront, реализуемый международной девелоперской компанией Eagle Hills, представляет собой амбициозное развитие городской территории площадью около 6 млн кв.м. Этот масштабный проект призван преобразить набережную района Крцаниси в столице Грузии — городе Тбилиси.

▌ Основные характеристики проекта: - Местоположение: Район Крцаниси, расположенный рядом с международным аэропортом и основными деловыми зонами города. - Инвестиции: Общий объем вложений оценивается в $6,5 млрд USD.

Общая концепция: Проект задумывается как своеобразный "город внутри города", включающий различные типы недвижимости и инфраструктуры: - Жилые комплексы с разнообразием форматов жилья (апартаменты, виллы, таунхаусы); - Высококлассные офисные здания; - Торгово-развлекательные зоны с пешеходными променадами и ресторанами; - Культурные центры и общественные пространства; - Пятизвездочные отели мирового уровня.

▌ Особенности проекта: - Протяженность набережной составляет 17 км, где будут обустроены зелёные зоны отдыха и прогулочные аллеи. - Концепция предусматривает гармоничное сочетание природных ландшафтов, исторических памятников и современных архитектурных решений. - Особое внимание уделяется созданию удобных условий для жителей и гостей столицы: инфраструктура обеспечит комфортное проживание, работу и отдых.

▌ Значимость для региона: Tbilisi Waterfront станет одним из крупнейших проектов комплексного освоения городских территорий, способствующих развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению качества жизни горожан. Благодаря высокому уровню благоустройства и продуманному дизайну, территория сможет стать новой визитной карточкой Тбилиси и привлечь большое количество туристов и инвесторов. Таким образом, проект Tbilisi Waterfront ориентирован на долгосрочную перспективу, предлагая жителям и гостям уникальное пространство для комфортной жизни, работы и досуга, что позволит городу приобрести новый облик и укрепить свою позицию как привлекательного туристического направления и центра деловой активности.

Самая удобная рассрочка:

5% первоначальный взнос

Платеж 1 - 5% Декабрь 2026

Платеж 2 - 10% Январь 2027

Платеж 3 - 10% Декабрь 2027

Плтеж 4 - 10% Июнь 2028

Платеж 5 - 60% при получении ключей

Досрочный выход из проекта без штрафов и дополнительных комиссий.

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Все новости
Похожие комплексы
Таунхаус Polo Villas Avenue
Батуми, Грузия
от
$290,000
Коттеджный поселок Polo Villas Signature
Батуми, Грузия
от
$242,000
Коттеджный поселок ЖК "IPG Villas" (Лот П031ОЭ)
Ортабатуми, Грузия
от
$199,000
Вилла VistaMarevillas
Батуми, Грузия
от
$294,000
Коттеджный поселок ЖК "Ravillas" в Салибаури (Лот П030ОЭ)
Салибаури, Грузия
от
$259,875
Вы просматриваете
Вилла Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Тбилиси, Грузия
от
$400,000
Батуми, Грузия
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Жилой комплекс Summer — это современное пространство созданное для комфортной жизни, работы и отдыха. Комплекс расположен в шаговой доступности от моря и окружён вечнозелёной природой. Современная архитектура, продуманные планировки и развитая инфраструктура делают его идеальным для всей сем…
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальны…
Сарпи, Грузия
от
$105,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте…
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации