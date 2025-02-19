Вилла Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Уникальный формат с сохранением естественного ландшафтого дизайна местности.

Tbilisi Проект Tbilisi Waterfront, реализуемый международной девелоперской компанией Eagle Hills, представляет собой амбициозное развитие городской территории площадью около 6 млн кв.м. Этот масштабный проект призван преобразить набережную района Крцаниси в столице Грузии — городе Тбилиси.

▌ Основные характеристики проекта: - Местоположение: Район Крцаниси, расположенный рядом с международным аэропортом и основными деловыми зонами города. - Инвестиции: Общий объем вложений оценивается в $6,5 млрд USD.

Общая концепция: Проект задумывается как своеобразный "город внутри города", включающий различные типы недвижимости и инфраструктуры: - Жилые комплексы с разнообразием форматов жилья (апартаменты, виллы, таунхаусы); - Высококлассные офисные здания; - Торгово-развлекательные зоны с пешеходными променадами и ресторанами; - Культурные центры и общественные пространства; - Пятизвездочные отели мирового уровня.

▌ Особенности проекта: - Протяженность набережной составляет 17 км, где будут обустроены зелёные зоны отдыха и прогулочные аллеи. - Концепция предусматривает гармоничное сочетание природных ландшафтов, исторических памятников и современных архитектурных решений. - Особое внимание уделяется созданию удобных условий для жителей и гостей столицы: инфраструктура обеспечит комфортное проживание, работу и отдых.

▌ Значимость для региона: Tbilisi Waterfront станет одним из крупнейших проектов комплексного освоения городских территорий, способствующих развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению качества жизни горожан. Благодаря высокому уровню благоустройства и продуманному дизайну, территория сможет стать новой визитной карточкой Тбилиси и привлечь большое количество туристов и инвесторов. Таким образом, проект Tbilisi Waterfront ориентирован на долгосрочную перспективу, предлагая жителям и гостям уникальное пространство для комфортной жизни, работы и досуга, что позволит городу приобрести новый облик и укрепить свою позицию как привлекательного туристического направления и центра деловой активности.

Самая удобная рассрочка:

5% первоначальный взнос

Платеж 1 - 5% Декабрь 2026

Платеж 2 - 10% Январь 2027

Платеж 3 - 10% Декабрь 2027

Плтеж 4 - 10% Июнь 2028

Платеж 5 - 60% при получении ключей

Досрочный выход из проекта без штрафов и дополнительных комиссий.