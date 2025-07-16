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Долгосрочная аренда отелей в Грузии

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2 объекта найдено
Отель 600 м² в Тбилиси, Грузия
Отель 600 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
$5,872
в месяц
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Hotel for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Hotel for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Сдается офисная площадь (350 кв.м.) на Вера, ул. Туманишвили, 3-этажное отдельно стоящее зда…
$2,500
в месяц
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