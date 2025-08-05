Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Гарантия возврата!

Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!

Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!

Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.

Цена:

1/4 номера от 78 724 USD дохода - от 7 872 USD в год!

Целый номер от 275 364 USD дохода - от 27 536 USD в год!

Мы получаем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.

То есть вы начинаете зарабатывать на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Батуми Гонио. Aqua - это уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аквазоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель является частью комплекса Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первого в Грузии комплекса с комплексом «Все включено» и крупнейшей инфраструктурой — 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Стандарт

Комната 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Доступны различные виды, в том числе вид на море и горы.

Де Люкс

Комната 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Каждый номер имеет вид на море и горы.

Люкс

Комната 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Просторный балкон, каждая комната имеет панорамный вид на море.

В комнатах

Платье

кровать

стол

Рабочее кресло

Столы на обочине

Грудь ящиков

Боковой стол

Диван в гостиной (deLuxe и Luxe макеты)

Мебель террасы

Зеркала

Телефоны

телевизор

Электронный сейф

Железо и гладильная доска

парикмахер

Электросоковыжималка

тостер

котел

Кофейная машина

Хоб

Холодильник

печь

Микроволновая печь

Блюда, посуда

Постельное белье, батросы, тапочки

Сложная инфраструктура:

12 ресторанов, кафе, баров

7 бассейнов

СПА

Фитнес центр

2 спортивные площадки

Детские игровые площадки, игровые комнаты, кафе и клубы

Детский парк

Веревочный город с батутом и скалолазанием

Конференц-зал

4 конференц-зала

Коворкинг

Мини-гольф

боулинг

Кино

бильярд

Библиотека

Шахматные столы

Прокат велосипедов и электрических скутеров

настольные игры

Винный домик

Дегустационная комната

Чача-хаус

Банкетный зал

Комплекс ванн

Центр винной терапии и фитотерапии

Душ Шарко

Соленые комнаты

джакузи

Массажные комнаты

Артезианская весна

Фирменная фотозона

Сувенирный магазин

Рынки и эко-магазин

Парковка

вертолетная площадка

Местонахождение:

Курортная деревня Гонио

К морю - 400 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км

