  4. Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Батуми, Грузия
от
$78,000
ID: 27365
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Polski Polski

Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Гарантия возврата!
Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!

Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!

Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.

Цена:

  • 1/4 номера от 78 724 USD дохода - от 7 872 USD в год!
  • Целый номер от 275 364 USD дохода - от 27 536 USD в год!

Мы получаем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть вы начинаете зарабатывать на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Батуми Гонио. Aqua - это уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аквазоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель является частью комплекса Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первого в Грузии комплекса с комплексом «Все включено» и крупнейшей инфраструктурой — 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Стандарт
Комната 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные виды, в том числе вид на море и горы.

Де Люкс
Комната 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Каждый номер имеет вид на море и горы.

Люкс
Комната 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторный балкон, каждая комната имеет панорамный вид на море.

В комнатах

  • Платье
  • кровать
  • стол
  • Рабочее кресло
  • Столы на обочине
  • Грудь ящиков
  • Боковой стол
  • Диван в гостиной (deLuxe и Luxe макеты)
  • Мебель террасы
  • Зеркала
  • Телефоны
  • телевизор
  • Электронный сейф
  • Железо и гладильная доска
  • парикмахер
  • Электросоковыжималка
  • тостер
  • котел
  • Кофейная машина
  • Хоб
  • Холодильник
  • печь
  • Микроволновая печь
  • Блюда, посуда
  • Постельное белье, батросы, тапочки

Сложная инфраструктура:

  • 12 ресторанов, кафе, баров
  • 7 бассейнов
  • СПА
  • Фитнес центр
  • 2 спортивные площадки
  • Детские игровые площадки, игровые комнаты, кафе и клубы
  • Детский парк
  • Веревочный город с батутом и скалолазанием
  • Конференц-зал
  • 4 конференц-зала
  • Коворкинг
  • Мини-гольф
  • боулинг
  • Кино
  • бильярд
  • Библиотека
  • Шахматные столы
  • Прокат велосипедов и электрических скутеров
  • настольные игры
  • Винный домик
  • Дегустационная комната
  • Чача-хаус
  • Банкетный зал
  • Комплекс ванн
  • Центр винной терапии и фитотерапии
  • Душ Шарко
  • Соленые комнаты
  • джакузи
  • Массажные комнаты
  • Артезианская весна
  • Фирменная фотозона
  • Сувенирный магазин
  • Рынки и эко-магазин
  • Парковка
  • вертолетная площадка

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 400 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

