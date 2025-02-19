  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА

Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА

Батуми, Грузия
от
$33,374
BTC
0.3969771
ETH
20.8072663
USDT
32 996.3566976
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
ID: 32868
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый проект в Батуми, комплекс строится по английской концепции — с богатой инфраструктурой и высочайшими стандартами качества.

Это комплекс из двух 17-этажных зданий + 10-этажное крыло в 300 метрах от берега моря. Комплекс представлен собственной инфраструктурой:

  • Холл для приемов
  • Зеленая веранда с зонами отдыха на крыше - со свободным доступом
  • Бассейн
  • Комната для релаксации
  • Фитнес-центр
  • Комната для сквоша
  • Центр эстетики
  • Детская игровая комната - с няней
  • Кафе
  • Мини-спортивный комплекс (с велодорожкой)
  • Зеленый двор со спортивными и развлекательными сооружениями, зоной барбекю
  • Супермаркет
  • Аптека
  • Общая прачечная
  • Автомойка
  • Безопасность - видеонаблюдение 24/7

В отделке применяются качественные износостойкие материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт в ежедневной эксплуатации.

Особое внимание уделено естественному освещению и эргономике -
каждый элемент интерьера сочетает функциональность и визуальную гармонию.

Почему инвестировать с нами выгодно:

1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.

2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.

3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.

4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.

Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Ренатой или Маргаритой сегодня для получения деталей по проекту.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Все новости
Похожие комплексы
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Тбилиси, Грузия
от
$87,500
Вы просматриваете
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Батуми, Грузия
от
$33,374
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Количество этажей 18
Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в  городе Батуми, улица Шартава,27, который  завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных рай…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Новый комплекс премиум-класса Archi, Archi Universe, призван создать уникальное присутствие в уважаемом районе Сабуртало в Тбилиси, особенно вдоль университетской улицы. Состоящая из 26 историй, Archi Universe включает в себя 257 квартир, воплощая приверженность удовлетворению предпочтений с…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$52,000
Количество этажей 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации