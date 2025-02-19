Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА

Новый проект в Батуми, комплекс строится по английской концепции — с богатой инфраструктурой и высочайшими стандартами качества.
Это комплекс из двух 17-этажных зданий + 10-этажное крыло в 300 метрах от берега моря. Комплекс представлен собственной инфраструктурой:
В отделке применяются качественные износостойкие материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт в ежедневной эксплуатации.
Особое внимание уделено естественному освещению и эргономике -
каждый элемент интерьера сочетает функциональность и визуальную гармонию.
Почему инвестировать с нами выгодно:
1. Мы являемся авторизованным партнёром девелопера, официально работаем в Грузии.
2. Покупаем апартаменты пулами, а не в розницу, что даёт нам возможность получать дополнительные скидки для наших клиентов.
3. Мы работаем "в белую". Все перечисления и оплаты происходят строго по договору и напрямую девелоперу, никаких дополнительных оплат и переплат.
4. Мы с Вами на связи до момента получения ключей и оформления приобретенной недвижимости в собственность, помогаем и защищаем Ваши интересы.
Свяжитесь с нашим представителем в Грузии, Ренатой или Маргаритой сегодня для получения деталей по проекту.