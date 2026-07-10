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Программы иммиграции в Грузии

  • ВНЖ
    Вид на жительство по бизнес активности
    Вид на жительство по бизнес активности
    Грузия Грузия
    от
    $2,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
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  • ВНЖ
    Вид на жительство по покупке недвижимости
    Вид на жительство по покупке недвижимости
    Грузия Грузия
    от
    $130,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    Вид на жительство по получению образования
    Вид на жительство по получению образования
    Грузия Грузия
    от
    $1,500
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Гр…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
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  • Гражданство
    Гражданство Грузии за инвестиции
    Гражданство Грузии за инвестиции
    Грузия Грузия
    от
    $400,000
    Тип программы иммиграции Гражданство
    Срок получения от 4 месяцев
    Грузия, страна, известная своей богатой историей, захватывающими дух пейзажами и гостеприимной атмосферой, предлагает уникальную возможность лицам, желающим получить второе гражданство. Согласно специальному положению, Президент Грузии имеет полномочия предоставлять гражданство лицам, которы…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
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Новости в сфере недвижимости в Грузии

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