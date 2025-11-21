  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Поти
  Квартира в новостройке OTIUM POTI

Квартира в новостройке OTIUM POTI

Поти, Грузия
Цена по запросу
;
3
ID: 32977
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Самегрело и Верхняя Сванетия
  • Город
    Поти

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

OTIUM POTI - это мульти-аппаратурный резидентный блок с коммерческим пространством и рекреационной средой.

Проект, включающий в себя здоровую зону вокруг здания, игровую зону и зону парковки, будет завершен к маю 2026 года.

Местонахождение на карте

Поти, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Квартира в новостройке OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
