🌊 ГРAНДИOЗHЫЙ WАTERFRОNТ-ПРОEКT В ТБИЛИСИ | HОВЫЙ ГОРОД У PEKИ
📍 Paйон Крцaниси • 10 км набережной • территория 590 гeктаров
Масштаб, кoтoрый меняeт предcтaвлeниe о жизни в Tбилиcи.
Этo не пpocтo жилой кoмплeкс — этo нoвый формат горoда у воды с coбcтвенной инфрacтpуктурой, природным парком и курортной атмосферой.
Старт продаж: январь 2026 года
🏙 ЧТО БУДЕТ В ПРОЕКТЕ
• апартаменты
• виллы и таунхаусы
• 450 отельных номеров
• рестораны, шоппинг, sра & wеllnеss
• школы, клиники, спорт-объекты
• прогулочные зоны, набережная, водные активности
Полноценная экосистема для жизни, отдыха и инвестиций.
🏢 АПАРТАМЕНТЫ (сдача: июнь 2029)
С ремонтом, без мебели
💰 Цены:
1 спальня — от 115 000 $
2 спальни — от 175 000 $
3 спальни — от 260 000 $
📊 План оплат:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% на ключах
Формат для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективу роста стоимости.
🏡 ТАУНХАУСЫ (сдача 1 фазы: конец 2028)
3 спальни — 215 м² — 350 000 $
4 спальни (угловой) — 277 м² — 460 000 $
🏰 ВИЛЛЫ (с ремонтом, без мебели)
Малая вилла — от 560 000 $
Средняя вилла — от 790 000 $
Большая вилла — от 1 100 000 $
Площади от 293 до 596 м²
Все спальни с отдельными санузлами
Приватные сады и выход к зелёным зонам
💳 ПЛАН ОПЛАТ ДЛЯ ВИЛЛ И ТАУНХАУСОВ
20% → 10% → 10% → 60% при передаче
или
5% → 5% → 10% → 10% → 10% → 60%
Срок рассрочки — до 3,5 лет
🌿 КОНЦЕПЦИЯ
Город-парк у реки:
• природные экосистемы
• прогулки вдоль воды
• приватность и статус
• атмосфера курорта в черте столицы
Здесь недвижимость — это не просто квадратные метры.
Это стиль жизни, уровень и капитал.
📈 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
• один из крупнейших девелоперских проектов в Грузии
• первая линия у реки
• высокий потенциал капитализации
• дефицит аналогичных форматов в Тбилиси
• ликвидность апартаментов и вилл
Подходит для:
✔ инвестиций
✔ резиденции
✔ семейной жизни
✔ арендного дохода
📲 ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ОБРАЩАЯСЬ КО МНЕ
• подбор лучшего лота под ваши цели
• детальные планировки и презентации
• финансовые расчёты и стратегии входа
• бронирование на старте продаж
• полное сопровождение сделки
• поддержка после покупки
‼️ Такие проекты появляются раз в десятилетия.
⚡ Самые сильные лоты уходят в первые недели продаж.
📩 Напишите мне сейчас, чтобы получить доступ к планировкам, ценам и приоритетному бронированию.