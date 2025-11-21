  1. Realting.com
  Грузия
  Тбилиси
  Жилой квартал Waterfront Тбилиси

Жилой квартал Waterfront Тбилиси

Тбилиси, Грузия
от
$115,000
НДС
BTC
1.3679021
ETH
71.6975977
USDT
113 698.7181705
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 33159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.01.2026

Местонахождение

  Страна
    Грузия
  Город
    Тбилиси
  Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  Тренажерный зал
  Огороженная территория
  Лифт

Дополнительно

  Управляющая компания
  Предоставление ВНЖ
  Удаленная сделка

О комплексе

🌊 ГРAНДИOЗHЫЙ WАTERFRОNТ-ПРОEКT В ТБИЛИСИ | HОВЫЙ ГОРОД У PEKИ 

📍 Paйон Крцaниси • 10 км набережной • территория 590 гeктаров

Масштаб, кoтoрый меняeт предcтaвлeниe о жизни в Tбилиcи.
Этo не пpocтo жилой кoмплeкс — этo нoвый формат горoда у воды с coбcтвенной инфрacтpуктурой, природным парком и курортной атмосферой.

Старт продаж: январь 2026 года

 

🏙 ЧТО БУДЕТ В ПРОЕКТЕ
• апартаменты
• виллы и таунхаусы
• 450 отельных номеров
• рестораны, шоппинг, sра & wеllnеss
• школы, клиники, спорт-объекты
• прогулочные зоны, набережная, водные активности

Полноценная экосистема для жизни, отдыха и инвестиций.

 

🏢 АПАРТАМЕНТЫ (сдача: июнь 2029)
С ремонтом, без мебели

 

💰 Цены:
1 спальня — от 115 000 $
2 спальни — от 175 000 $
3 спальни — от 260 000 $

📊 План оплат:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% на ключах

Формат для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективу роста стоимости.

 

🏡 ТАУНХАУСЫ (сдача 1 фазы: конец 2028)

3 спальни — 215 м² — 350 000 $
4 спальни (угловой) — 277 м² — 460 000 $

 

🏰 ВИЛЛЫ (с ремонтом, без мебели)

Малая вилла — от 560 000 $
Средняя вилла — от 790 000 $
Большая вилла — от 1 100 000 $

Площади от 293 до 596 м²
Все спальни с отдельными санузлами
Приватные сады и выход к зелёным зонам

 

💳 ПЛАН ОПЛАТ ДЛЯ ВИЛЛ И ТАУНХАУСОВ
20% → 10% → 10% → 60% при передаче
или
5% → 5% → 10% → 10% → 10% → 60%
Срок рассрочки — до 3,5 лет

 

🌿 КОНЦЕПЦИЯ
Город-парк у реки:
• природные экосистемы
• прогулки вдоль воды
• приватность и статус
• атмосфера курорта в черте столицы

Здесь недвижимость — это не просто квадратные метры.
Это стиль жизни, уровень и капитал.

 

📈 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
• один из крупнейших девелоперских проектов в Грузии
• первая линия у реки
• высокий потенциал капитализации
• дефицит аналогичных форматов в Тбилиси
• ликвидность апартаментов и вилл

Подходит для:
✔ инвестиций
✔ резиденции
✔ семейной жизни
✔ арендного дохода

 

📲 ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ОБРАЩАЯСЬ КО МНЕ
• подбор лучшего лота под ваши цели
• детальные планировки и презентации
• финансовые расчёты и стратегии входа
• бронирование на старте продаж
• полное сопровождение сделки
• поддержка после покупки

 

‼️ Такие проекты появляются раз в десятилетия.
⚡ Самые сильные лоты уходят в первые недели продаж.

 

📩 Напишите мне сейчас, чтобы получить доступ к планировкам, ценам и приоритетному бронированию.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.3
Цена за м², USD 1,876
Цена квартиры, USD 115,000
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 293.0
Цена за м², USD 1,911
Цена квартиры, USD 560,000

Тбилиси, Грузия
Жилой квартал Waterfront Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$115,000
НДС
