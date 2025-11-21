🌊 ГРAНДИOЗHЫЙ WАTERFRОNТ-ПРОEКT В ТБИЛИСИ | HОВЫЙ ГОРОД У PEKИ

📍 Paйон Крцaниси • 10 км набережной • территория 590 гeктаров

Масштаб, кoтoрый меняeт предcтaвлeниe о жизни в Tбилиcи.

Этo не пpocтo жилой кoмплeкс — этo нoвый формат горoда у воды с coбcтвенной инфрacтpуктурой, природным парком и курортной атмосферой.

Старт продаж: январь 2026 года

🏙 ЧТО БУДЕТ В ПРОЕКТЕ

• апартаменты

• виллы и таунхаусы

• 450 отельных номеров

• рестораны, шоппинг, sра & wеllnеss

• школы, клиники, спорт-объекты

• прогулочные зоны, набережная, водные активности

Полноценная экосистема для жизни, отдыха и инвестиций.

🏢 АПАРТАМЕНТЫ (сдача: июнь 2029)

С ремонтом, без мебели

💰 Цены:

1 спальня — от 115 000 $

2 спальни — от 175 000 $

3 спальни — от 260 000 $

📊 План оплат:

10% / 10% / 10% / 10% / 60% на ключах

Формат для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективу роста стоимости.

🏡 ТАУНХАУСЫ (сдача 1 фазы: конец 2028)

3 спальни — 215 м² — 350 000 $

4 спальни (угловой) — 277 м² — 460 000 $

🏰 ВИЛЛЫ (с ремонтом, без мебели)

Малая вилла — от 560 000 $

Средняя вилла — от 790 000 $

Большая вилла — от 1 100 000 $

Площади от 293 до 596 м²

Все спальни с отдельными санузлами

Приватные сады и выход к зелёным зонам

💳 ПЛАН ОПЛАТ ДЛЯ ВИЛЛ И ТАУНХАУСОВ

20% → 10% → 10% → 60% при передаче

или

5% → 5% → 10% → 10% → 10% → 60%

Срок рассрочки — до 3,5 лет

🌿 КОНЦЕПЦИЯ

Город-парк у реки:

• природные экосистемы

• прогулки вдоль воды

• приватность и статус

• атмосфера курорта в черте столицы

Здесь недвижимость — это не просто квадратные метры.

Это стиль жизни, уровень и капитал.

📈 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ

• один из крупнейших девелоперских проектов в Грузии

• первая линия у реки

• высокий потенциал капитализации

• дефицит аналогичных форматов в Тбилиси

• ликвидность апартаментов и вилл

Подходит для:

✔ инвестиций

✔ резиденции

✔ семейной жизни

✔ арендного дохода

