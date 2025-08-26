  1. Realting.com
Батуми, Грузия
от
$38,000
от
$1,000/м²
4 1
ID: 28007
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

ELT Group с гордостью представляет проект STATUS HOUSE, расположенный в Новом Бульваре Батуми, в нашем престижном «ELT Квартале». Этот уникальный проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.

Батуми, Грузия
Видеообзор жилой комплекс STATUS HOUSE

Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$145,172
Многоквартирный жилой дом York Town
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Многоквартирный жилой дом Archi Isani
Тбилиси, Грузия
от
$1,500
Жилой квартал European Village Elite
Батуми, Грузия
от
$350,000
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Тбилиси, Грузия
от
$285,000
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Батуми, Грузия
от
$1,292
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Площадь 44–73 м²
9 объектов недвижимости 9
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ!   Многофункциональный комплекс – апартотель состоит из двух 15-этажных зданий (блоки А и Г) и одного 17-этажного здания (блок Б), в одном из них разместится 5-звездочный международный гостиничный комплекс INTERCONTINENTAL. Международная с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.6 – 48.6
106,920 – 116,750
Квартира 2 комнаты
72.8
218,400
Агентство
Риэлтор без границ
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.Radiss…
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Тбилиси, Грузия
от
$43,000
Год сдачи 2029
Количество этажей 6
Площадь 30–57 м²
2 объекта недвижимости 2
Tbilisi Boulevard — это уникальный проект, не имеющий аналогов в столице Грузии. На берегу Тбилисского моря создаётся первый полноценный курорт внутри города, где концепция отдыха у воды превращается в ежедневный комфорт и новый уровень качества жизни. Проект станет современным пространст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Агентство
Invest Cafe
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
