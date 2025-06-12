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Долгосрочная аренда офисов в Грузии

Тбилиси
93
94 объекта найдено
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
115 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Politkovskaya str, in new building, on III …
$900
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
75 sq.m. office/commercial space for rent in Sololaki, on Atoneli str, I floor - 35 sq.m., b…
$800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 10
170 кв.м. Офисные помещения для аренды на Вера, Костава Стр, в новом здании, на 10-м этаже, …
$1,700
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
102 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Politkovskaya str, in new building, on the …
$1,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
145 sq.m. office space for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Shevchenko str, in new building, …
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Аренда офисного помещения площадью 156 кв.м. в Сабуртало, на ул. Университетская, в новом зд…
$2,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Didube в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Didube
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
72 sq.m. office/commercial space for rent in Didube, on Lebanidze str, I floor, 2 rooms, new…
$1,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
135 sq.m. office space for rent on Vera, Petriashvili str, in new building, on I floor, 3 ro…
$1,800
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
150 sq.m. office space for rent on Vera, Nikoladze str, in new building, on the second floo,…
$2,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
360 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на Dolidze Str, на 4-м этаже, 9 номеров, н…
$5,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
180 кв.м. офисные помещения в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в новом здании, на вто…
$1,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
160 sq.m. office space for rent in Vake, on Mtskheta str, in new building, on I floor, 4 roo…
$2,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
68 кв.м. Офисные помещения в аренду в Сабуртало, на Gamrekeli Str, в Buziness-Center, на 4-м…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
55 sq.m. office space for rent in Vake, on Paliashvili str, on the second floor, 2 rooms, re…
$450
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
65 sq.m. office space for rent in Chugureti, on Potskhverashvili str, I floor, 2 rooms, new …
$550
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдается офисная площадь (120 кв.м.) на Вера, пр. Меликишвили, в новостройке, II этаж, 5 комн…
$1,700
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Аренда офисного помещения площадью 160 кв.м. в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в новом здании…
$1,700
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
100 sq.m. office space for rent in Vake, on Chavchavadze ave, in office building, on the 8th…
$1,200
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
55 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Chikovani str, in new building, on I floor, …
$650
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
90 кв.м. офисные помещения в аренду в Сабуртало, на ул. Цинцадзе, в новом бизнес-центре, на …
$1,200
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
97 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Kandelaki str, in new building, on the 6th f…
$850
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
125 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Saakadze str, in business-center, III floor…
$2,500
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
85 sq.m. office space for rent on Mtatsminda, Gabashvili str, near Rustaveli metro, on the s…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
Аренда офисного помещения площадью 515 кв.м. в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в бизнес-центр…
$12,875
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
250 sq.m. premium class office/commercial space for rent in Saburtalo, on Shartava str, in n…
$6,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
240 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Tsagareli str, II and III floors, 6 rooms, …
$1,000
в месяц
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Office space for rent in Tbilisi, Krtsanisi в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Сдается офисная площадь (85 кв.м.) в Крцаниси, на ул. Усахелаури, в новостройке, II этаж, 2 …
$550
в месяц
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Building for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Building for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 756 м²
Количество этажей 1
756 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Nadiradze str, 4-storied separate building,…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
252 sq.m. office space for rent in Saburtalo, on Amashukeli str, in new building, on the sec…
Цена по запросу
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Office space for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Office space for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
100 кв.м. офисные помещения для аренды в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, в новом здании, на в…
$1,500
в месяц
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