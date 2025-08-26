  1. Realting.com
Апарт-отель Orbi Continental

Батуми, Грузия
$83,000
ID: 21043
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    55

О комплексе

Расположение комплекса одно из самых элитных и уникальных в Батуми: он расположен между знаменитой улицей Руставели, озером Нуригели и парком 6 Мая с одной стороны, а с другой граничит с исторической частью Батумского бульвара и непосредственно берег моря.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Еда и напитки
Досуг

