Апарт-отель Альянс Ренессанс

Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря.

Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14-этажный спортивно-оздоровительный центр международного бренда, с уникальным пространством для 25 видов лечебных процедур. Таким образом, Альянс Ренессанс объединяет 3 основных функциональных направления, таких как спорт, велнес и инвестиции.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $220 000 000

Особенностью многофункционального проекта Альянс Ренессанс является 14-этажный спортивно-оздоровительный центр международного бренда, где владельцы апартаментов и отдыхающие смогут вести здоровый, современный образ жизни.

Благодаря синтезу уникального климатического и бальнеологического назначения города, разнообразного природного ландшафта и спортивно-оздоровительной инфраструктуры Альянс Ренессанс мы создаем инновационную велнес-концепцию для региона.