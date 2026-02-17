  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Кобулети
  4. Апарт-отель Альянс Ренессанс

Апарт-отель Альянс Ренессанс

Кобулети, Грузия
от
$66,623
05.12.2024
$66,623
28.11.2024
$73,216
22.11.2024
$54,315
25.10.2024
$69,445
24.10.2024
$1,650
;
9
Оставить заявку
ID: 22395
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Кобулети

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

О комплексе

Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря.

Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14-этажный спортивно-оздоровительный центр международного бренда, с уникальным пространством для 25 видов лечебных процедур. Таким образом, Альянс Ренессанс объединяет 3 основных функциональных направления, таких как спорт, велнес и инвестиции.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $220 000 000

Особенностью многофункционального проекта Альянс Ренессанс является 14-этажный спортивно-оздоровительный центр международного бренда, где владельцы апартаментов и отдыхающие смогут вести здоровый, современный образ жизни.

Благодаря синтезу уникального климатического и бальнеологического назначения города, разнообразного природного ландшафта и спортивно-оздоровительной инфраструктуры Альянс Ренессанс мы создаем инновационную велнес-концепцию для региона.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.9 – 64.8
Цена за м², USD 1,780 – 2,440
Цена квартиры, USD 78,648 – 121,083
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 74.5 – 106.1
Цена за м², USD 1,770 – 3,400
Цена квартиры, USD 186,912 – 254,320
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 33.4 – 35.7
Цена за м², USD 2,500
Цена квартиры, USD 83,375 – 89,125

Местонахождение на карте

Кобулети, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Outlook Forest
Тбилиси, Грузия
от
$110,000
Жилой комплекс Midtown By Gumbati
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Вы просматриваете
Апарт-отель Альянс Ренессанс
Кобулети, Грузия
от
$66,623
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Показать все Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 62 м²
1 объект недвижимости 1
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площад…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.5
117,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
TOP TOP
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Жилой комплекс Риверсайд Резиденс
Тбилиси, Грузия
от
$115,000
Год сдачи 2029
Количество этажей 10
11
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Батуми, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации