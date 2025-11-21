  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Black Sea Icon Towers

Апарт-отель Black Sea Icon Towers

Батуми, Грузия
от
$94,656
BTC
1.1259143
ETH
59.0139810
USDT
93 584.9205839
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 32944
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    42

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми

📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.

 

🏗 Проект:

  • 4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов.

  • Концепция «город в городе» с брендированными апартаментами, пятизвёздочным отелем, казино и развлекательной инфраструктурой.

 

🛋 Типы апартаментов и стоимость:

  • Студии, частичный вид на море/город: от $95 000

  • 1‑комнатные (вид на море, город или казино-зону): от $154 500

  • 2- 3 - комнатные цена по запросу

 

💼 Инвестиционная привлекательность

🚀 Рост капитала до ≈70% к сдаче — поэтапное увеличение стоимости, ограниченные квоты в продаже.

💰 Доходность до ≈13% годовых — высокий спрос, казино, отели, туристический поток круглый год.

🌍 Топ-локация — 100 м до моря, сердце Старого Батуми, 10 минут до аэропорта.

🏨 Пассивный доход — профессиональная управляющая компания Hospitality.

🏗 Последний участок на первой линии — Уникальная возможность войти в проект "город в городе" — аналогов в регионе нет.

 

🏨 Инфраструктура:

  • Брендированный отель, казино 3 000 м², спортивные и детские зоны, SPA-центр, бассейны, яхт-клуб, рестораны и магазины

  • Закрытые и открытые бассейны

  • Профессиональный фитнес-центр и падель-корты

  • Муниципальный парк и зелёные зоны

 

💡 Технологии и комфорт:

  • Современные системы VRF, BMS, смарт-решения, умные замки, экологичные материалы

 

📅 Сроки сдачи:

  • Первая фаза — декабрь 2029 года

  • Полный проект — 2032 год

 

💰 План оплаты:

  • Бронирование: $2 500

  • Первоначальный взнос 10%

  • Гибкий план:

  • $1 000 в месяц первые 18 месяцев

  • Остаток — в рассрочку на 30 месяцев

🚩 В ближайшее время цены поднимут на 5–8%.

‼️ Успейте забронировать свой апартамент на старте цен

 

🔒 Сопровождение сделки:

  • Юридическая проверка и подготовка документов

  • Полное сопровождение покупки «под ключ»

  • Помощь с арендой и управлением после покупки

  • Индивидуальная консультация по инвестиционным стратегиям

 

📞 Свяжитесь со мной, чтобы узнать все варианты, забронировать апартаменты и получить расчёт доходности!

 

🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Батуми, Грузия
от
$107,430
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,350
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Батуми, Грузия
от
$33,374
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Вы просматриваете
Апарт-отель Black Sea Icon Towers
Батуми, Грузия
от
$94,656
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Показать все Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Батуми, Грузия
от
$350,000
Площадь 320 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высок…
Застройщик
European Village
Оставить заявку
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Показать все Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. S.Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 2…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 31–117 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного прожива…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.4 – 65.9
269,000 – 283,500
Квартира 2 комнаты
112.4 – 116.8
475,000 – 490,500
Квартира
32.4
179,500
Студия
30.5
142,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации