Апарт-отель Black Sea Icon Towers

🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми

📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.

🏗 Проект:

4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов.

Концепция «город в городе» с брендированными апартаментами, пятизвёздочным отелем, казино и развлекательной инфраструктурой.

🛋 Типы апартаментов и стоимость:

Студии, частичный вид на море/город: от $95 000

1‑комнатные (вид на море, город или казино-зону): от $154 500

2- 3 - комнатные цена по запросу

💼 Инвестиционная привлекательность

🚀 Рост капитала до ≈70% к сдаче — поэтапное увеличение стоимости, ограниченные квоты в продаже.

💰 Доходность до ≈13% годовых — высокий спрос, казино, отели, туристический поток круглый год.

🌍 Топ-локация — 100 м до моря, сердце Старого Батуми, 10 минут до аэропорта.

🏨 Пассивный доход — профессиональная управляющая компания Hospitality.

🏗 Последний участок на первой линии — Уникальная возможность войти в проект "город в городе" — аналогов в регионе нет.

🏨 Инфраструктура:

Брендированный отель, казино 3 000 м², спортивные и детские зоны, SPA-центр, бассейны, яхт-клуб, рестораны и магазины

Закрытые и открытые бассейны

Профессиональный фитнес-центр и падель-корты

Муниципальный парк и зелёные зоны

💡 Технологии и комфорт:

Современные системы VRF, BMS, смарт-решения, умные замки, экологичные материалы

📅 Сроки сдачи:

Первая фаза — декабрь 2029 года

Полный проект — 2032 год

💰 План оплаты:

Бронирование: $2 500

Первоначальный взнос 10%

Гибкий план:

$1 000 в месяц первые 18 месяцев

Остаток — в рассрочку на 30 месяцев

🚩 В ближайшее время цены поднимут на 5–8%.

‼️ Успейте забронировать свой апартамент на старте цен

🔒 Сопровождение сделки:

Юридическая проверка и подготовка документов

Полное сопровождение покупки «под ключ»

Помощь с арендой и управлением после покупки

Индивидуальная консультация по инвестиционным стратегиям

📞 Свяжитесь со мной, чтобы узнать все варианты, забронировать апартаменты и получить расчёт доходности!

🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении