Апарт-отель Black Sea Icon Towers

🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми
📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.
🏗 Проект:
4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов.
Концепция «город в городе» с брендированными апартаментами, пятизвёздочным отелем, казино и развлекательной инфраструктурой.
🛋 Типы апартаментов и стоимость:
Студии, частичный вид на море/город: от $95 000
1‑комнатные (вид на море, город или казино-зону): от $154 500
2- 3 - комнатные цена по запросу
💼 Инвестиционная привлекательность
🚀 Рост капитала до ≈70% к сдаче — поэтапное увеличение стоимости, ограниченные квоты в продаже.
💰 Доходность до ≈13% годовых — высокий спрос, казино, отели, туристический поток круглый год.
🌍 Топ-локация — 100 м до моря, сердце Старого Батуми, 10 минут до аэропорта.
🏨 Пассивный доход — профессиональная управляющая компания Hospitality.
🏗 Последний участок на первой линии — Уникальная возможность войти в проект "город в городе" — аналогов в регионе нет.
🏨 Инфраструктура:
Брендированный отель, казино 3 000 м², спортивные и детские зоны, SPA-центр, бассейны, яхт-клуб, рестораны и магазины
Закрытые и открытые бассейны
Профессиональный фитнес-центр и падель-корты
Муниципальный парк и зелёные зоны
💡 Технологии и комфорт:
Современные системы VRF, BMS, смарт-решения, умные замки, экологичные материалы
📅 Сроки сдачи:
Первая фаза — декабрь 2029 года
Полный проект — 2032 год
💰 План оплаты:
Бронирование: $2 500
Первоначальный взнос 10%
Гибкий план:
$1 000 в месяц первые 18 месяцев
Остаток — в рассрочку на 30 месяцев
🚩 В ближайшее время цены поднимут на 5–8%.
‼️ Успейте забронировать свой апартамент на старте цен
🔒 Сопровождение сделки:
Юридическая проверка и подготовка документов
Полное сопровождение покупки «под ключ»
Помощь с арендой и управлением после покупки
Индивидуальная консультация по инвестиционным стратегиям
📞 Свяжитесь со мной, чтобы узнать все варианты, забронировать апартаменты и получить расчёт доходности!
🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении