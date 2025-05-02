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Продажа новостроек в Самцхе-Джавахети

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Многоквартирный жилой дом Alpha Home Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Didi Dighomi
Ахалцихе, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Количество этажей 5
Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса - Отк…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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