Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного круглогодичного проживания, а также систему центрального VRV-кондиционирования.





Планировки (под ключ)

Студия — площадь от 46 м2 / цены от $68,000.

С 1 спальней — площадь от 65 м2 / цены от $114,000.

С 2 спальнями — площадь от 83 м2 / цены от $149,000.





Инфраструктура

Приватный пляж.

Панорамный бассейн.

Ресторан.

Фитнес.

Сауна.

Лаундж & Бар.

Винный дегустационный зал.

Прачечная.

Ресепшен.

Коворкинг.

В комплексе работает профессиональная управляющая компания, которая позаботится обо всех аспектах, связанных с арендой и, предложит как посуточную аренду в сезон, так и помесячную в остальное время.