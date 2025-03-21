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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$68,000
27.03.2025
$68,000
24.06.2023
$79,068
BTC
0.8088465
ETH
42.3951013
USDT
67 230.5463965
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 4242
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного круглогодичного проживания, а также систему центрального VRV-кондиционирования.


 

Планировки (под ключ) 

 

  •   Студия — площадь от 46 м2 / цены от $68,000.

  •  С 1 спальней — площадь от 65 м2 / цены от $114,000.

  •  С 2 спальнями — площадь от 83 м2 / цены от $149,000.


 

Инфраструктура

 

  •    Приватный пляж.

  •    Панорамный бассейн.

  •    Ресторан.

  •    Фитнес.

  •    Сауна.

  •    Лаундж & Бар.

  •    Винный дегустационный зал.

  •    Прачечная.

  •    Ресепшен.

  •    Коворкинг.

 

В комплексе работает профессиональная управляющая компания, которая позаботится обо всех аспектах, связанных с арендой и, предложит как посуточную аренду в сезон, так и помесячную в остальное время.

 

 

 

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.1
Цена за м², USD 1,752
Цена квартиры, USD 114,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 83.0
Цена за м², USD 1,795
Цена квартиры, USD 149,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.9 – 38.1
Цена за м², USD 1,850 – 1,993
Цена квартиры, USD 68,000 – 76,000

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Видеообзор жилой комплекс

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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$68,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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