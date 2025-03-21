Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного круглогодичного проживания, а также систему центрального VRV-кондиционирования.
Планировки (под ключ)
Студия — площадь от 46 м2 / цены от $68,000.
С 1 спальней — площадь от 65 м2 / цены от $114,000.
С 2 спальнями — площадь от 83 м2 / цены от $149,000.
Инфраструктура
Приватный пляж.
Панорамный бассейн.
Ресторан.
Фитнес.
Сауна.
Лаундж & Бар.
Винный дегустационный зал.
Прачечная.
Ресепшен.
Коворкинг.
В комплексе работает профессиональная управляющая компания, которая позаботится обо всех аспектах, связанных с арендой и, предложит как посуточную аренду в сезон, так и помесячную в остальное время.