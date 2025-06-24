  1. Realting.com
Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$161,500
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 27437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный жилой комплекс — оживляет историю Батуми, сочетая очарование старинного города с современным комфортом. Уникальность проекта заключается в сохранении оригинального фасада 1888 года, послужившим основой для архитектурного проекта. Комплекс расположен в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, являясь коммерческим, деловым и жилым центром — обеспечивая удобный доступ как к туристическим достопримечательностям, так и близость к морю.

 

Планировки резиденций

  • Студия — площадь от 30.2 м², цена б/к $161,460, под ключ + $1,000/м²

  • Резиденция с 1 спальней — площадь от 41.6 м², цена б/к $220,860, под ключ + $1,000/м²

  • Резиденция с 2 спальнями — площадь от 70.7 м², цена б/к $416,400, под ключ + $1,000/м²

 

Архитектура здания создавалась с учётом исторической среды Батуми. Комплекс состоит из трёх этажей и цоколя, где разместятся технические помещения. На первом этаже находятся коммерческие площади с высокими потолками 4,4 метра, а на втором и третьем этажах расположены жилые резиденции с высотой потолков 3,23 метра, что создаёт ощущение простора и наполненности светом. На крыше обустраивается просторная терраса общей площадью 405,5 м², где часть пространства будет накрыта навесом, а остальное останется открытым для отдыха и встреч.

 

Инфраструктура и удобства

  • Бутики

  • Ресторан

  • Офисные помещения

  • Терраса с лаунж зоной

  • Управляющая компания

  • Мониторинг и безопасность

  • 24/7 ресепшен & Консьерж-сервис

  • Уборка и техническое обслуживание

 

Круглосуточная команда на ресепшене всегда готова помочь резидентам и гостям: организовать аренду апартаментов, ответить на вопросы и предложить персональную поддержку в решении повседневных задач. Консьерж-сервис позаботится обо всём — от получения посылок и бронирования до мелких бытовых дел. В комплексе действует полный спектр услуг по техническому обслуживанию: озеленение, уборка общественных зон и прочих пространств. А для спокойствия жителей предусмотрена круглосуточная охрана и система безопасности, что создаёт атмосферу приватности и спокойствия.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.6
Цена за м², USD 5,313
Цена квартиры, USD 221,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 70.7
Цена за м², USD 5,891
Цена квартиры, USD 416,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 30.2
Цена за м², USD 5,348
Цена квартиры, USD 161,500

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Realting.com
Перейти
