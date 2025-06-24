Элитный жилой комплекс — оживляет историю Батуми, сочетая очарование старинного города с современным комфортом. Уникальность проекта заключается в сохранении оригинального фасада 1888 года, послужившим основой для архитектурного проекта. Комплекс расположен в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, являясь коммерческим, деловым и жилым центром — обеспечивая удобный доступ как к туристическим достопримечательностям, так и близость к морю.

Планировки резиденций

Студия — площадь от 30.2 м², цена б/к $161,460, под ключ + $1,000/м²

Резиденция с 1 спальней — площадь от 41.6 м², цена б/к $220,860, под ключ + $1,000/м²

Резиденция с 2 спальнями — площадь от 70.7 м², цена б/к $416,400, под ключ + $1,000/м²

Архитектура здания создавалась с учётом исторической среды Батуми. Комплекс состоит из трёх этажей и цоколя, где разместятся технические помещения. На первом этаже находятся коммерческие площади с высокими потолками 4,4 метра, а на втором и третьем этажах расположены жилые резиденции с высотой потолков 3,23 метра, что создаёт ощущение простора и наполненности светом. На крыше обустраивается просторная терраса общей площадью 405,5 м², где часть пространства будет накрыта навесом, а остальное останется открытым для отдыха и встреч.

Инфраструктура и удобства

Бутики

Ресторан

Офисные помещения

Терраса с лаунж зоной

Управляющая компания

Мониторинг и безопасность

24/7 ресепшен & Консьерж-сервис

Уборка и техническое обслуживание

Круглосуточная команда на ресепшене всегда готова помочь резидентам и гостям: организовать аренду апартаментов, ответить на вопросы и предложить персональную поддержку в решении повседневных задач. Консьерж-сервис позаботится обо всём — от получения посылок и бронирования до мелких бытовых дел. В комплексе действует полный спектр услуг по техническому обслуживанию: озеленение, уборка общественных зон и прочих пространств. А для спокойствия жителей предусмотрена круглосуточная охрана и система безопасности, что создаёт атмосферу приватности и спокойствия.