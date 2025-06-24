Элитный жилой комплекс — оживляет историю Батуми, сочетая очарование старинного города с современным комфортом. Уникальность проекта заключается в сохранении оригинального фасада 1888 года, послужившим основой для архитектурного проекта. Комплекс расположен в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, являясь коммерческим, деловым и жилым центром — обеспечивая удобный доступ как к туристическим достопримечательностям, так и близость к морю.
Планировки резиденций
Студия — площадь от 30.2 м², цена б/к $161,460, под ключ + $1,000/м²
Резиденция с 1 спальней — площадь от 41.6 м², цена б/к $220,860, под ключ + $1,000/м²
Резиденция с 2 спальнями — площадь от 70.7 м², цена б/к $416,400, под ключ + $1,000/м²
Архитектура здания создавалась с учётом исторической среды Батуми. Комплекс состоит из трёх этажей и цоколя, где разместятся технические помещения. На первом этаже находятся коммерческие площади с высокими потолками 4,4 метра, а на втором и третьем этажах расположены жилые резиденции с высотой потолков 3,23 метра, что создаёт ощущение простора и наполненности светом. На крыше обустраивается просторная терраса общей площадью 405,5 м², где часть пространства будет накрыта навесом, а остальное останется открытым для отдыха и встреч.
Инфраструктура и удобства
Бутики
Ресторан
Офисные помещения
Терраса с лаунж зоной
Управляющая компания
Мониторинг и безопасность
24/7 ресепшен & Консьерж-сервис
Уборка и техническое обслуживание
Круглосуточная команда на ресепшене всегда готова помочь резидентам и гостям: организовать аренду апартаментов, ответить на вопросы и предложить персональную поддержку в решении повседневных задач. Консьерж-сервис позаботится обо всём — от получения посылок и бронирования до мелких бытовых дел. В комплексе действует полный спектр услуг по техническому обслуживанию: озеленение, уборка общественных зон и прочих пространств. А для спокойствия жителей предусмотрена круглосуточная охрана и система безопасности, что создаёт атмосферу приватности и спокойствия.