Квартира в новостройке Barnovi Boutique House

Тбилиси, Грузия
от
$178,500
НДС
от
$3,500/м²

4
ID: 35057
ID: 35057
Дата обновления: 30.03.2026
Дата обновления: 30.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    улица Василия Барнова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026

О комплексе

Обзор проекта

• 8 этажей

• Панорамные виды на город и Мтацминду

• Частный благоустроенный двор - 500 кв.м

• Услуга консьержа 24/7

• Двухуровневая подземная парковка на 20 машин

• Строительство осуществляется с использованием экологически чистых, качественных строительных материалов Эта разработка предназначена для обеспечения конфиденциальности, комфорта и высокого уровня городской жизни в одном из самых привлекательных мест Тбилиси.

разработчик

Premium Development Company - строительная компания, специализирующаяся на бутик-стиле, многофункциональных жилых проектах. Компания фокусируется на развитии исторических районов Тбилиси, обеспечивая сохранение архитектурного наследия при одновременном внедрении современного уровня жизни. Основные ценности дизайна Уникальное и современное архитектурное видение, которое сочетает элегантность с функциональностью. Проекты расположены в исторических кварталах Тбилиси, придавая каждой резиденции особый характер и культурную глубину. Функциональность Многофункциональные жилые помещения, предназначенные для обеспечения комфортного, современного проживания. Миссия Создать утонченную и комфортную среду обитания, уважая и сохраняя архитектурное наследие исторических районов Тбилиси.

Расположение

Улица Василия Барнови 28-30 1 жилой дом в настоящее время строится Доставка запланирована на 1 квартал 2026

цены

Цена за м2, начиная с $3500

Доступные блоки 2-комнатные апартаменты 50.66 - 73.8 кв.м Цена по запросу 3-комнатные апартаменты 86.48 – 170.1 кв.м Цена по запросу 4-комнатные апартаменты 171.1 - 317.1 кв.м Цена по запросу 5-комнатная квартира 296,9 кв.м Цена по запросу

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

