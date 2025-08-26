Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi

King Tamar by Archi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце Тбилиси, на проспекте Царя Тамара — одной из самых престижных и динамичных локаций столицы. Из квартир открываются панорамные виды на город, а концепция объединяет элегантную архитектуру, комфорт и гармонию.

Автор проекта — известный архитектор Wei Yap Ooi. В строительстве используются энергоэффективные материалы YTONG (Германия), алюминиевые композитные панели и стеклопакеты с низкой эмиссией, что обеспечивает экологичность и стабильную температуру внутри.

Инфраструктура включает фитнес-центр, спа, кафе, бассейн под открытым небом, кинотеатр и видовые террасы. В нескольких минутах — метро, деловой центр и университеты.

Цены начинаются от $2 500 за м², а ожидаемая доходность аренды — 8–10 % в год. Это проект с высоким инвестиционным потенциалом, надёжностью девелопера Archi и качеством, проверенным временем.