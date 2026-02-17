Апарт-отель Альянс Центрополис

Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых привлекательных городов Европы, всего в 50 метрах от Черного моря.

Каждый компонент комплекса обеспечивает его несезонную, круглогодичную заполняемость, что способствует инвестиционной привлекательности и региональной значимости комплекса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $420 000 000



Alliance Centropolis включает:

• Первое выставочное пространство Всемирного Торгового Центра в регионе

• Инвестиционные апартаменты премиум класса

• Международный отель 5* Hyatt Centric Boulevard Batumi

• Крупнейшее казино в Грузии

• Бизнес-центр класса А

• Торговый центр класса А

• Рекреационная зона площадью 10 000 кв.м.

• Местная, 3-уровневая подземная парковка

• Роскошный ресторан, Sky lounge и бар

• Развлекательный центр

• Крытый бассейн

• Спа и фитнес-центр

• Коворкинг-пространство

• Кинотеатр