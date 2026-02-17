  1. Realting.com
Апарт-отель Альянс Центрополис

Батуми, Грузия
от
$102,869
30.12.2024
$102,869
26.12.2024
$115,767
28.11.2024
$127,151
19.11.2024
$116,286
25.10.2024
$113,286
;
14 1
Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    Монолитный
    2029

О комплексе

Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых привлекательных городов Европы, всего в 50 метрах от Черного моря.

Каждый компонент комплекса обеспечивает его несезонную, круглогодичную заполняемость, что способствует инвестиционной привлекательности и региональной значимости комплекса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $420 000 000
 

Alliance Centropolis включает:

• Первое выставочное пространство Всемирного Торгового Центра в регионе
• Инвестиционные апартаменты премиум класса
• Международный отель 5* Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Крупнейшее казино в Грузии
• Бизнес-центр класса А
• Торговый центр класса А
• Рекреационная зона площадью 10 000 кв.м.
• Местная, 3-уровневая подземная парковка
• Роскошный ресторан, Sky lounge и бар
• Развлекательный центр
• Крытый бассейн
• Спа и фитнес-центр
• Коворкинг-пространство
• Кинотеатр

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.2 – 77.6
Цена за м², USD 3,265 – 6,085
Цена квартиры, USD 195,315 – 464,436
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 71.2 – 113.3
Цена за м², USD 3,575 – 6,485
Цена квартиры, USD 260,053 – 506,011
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 30.3 – 33.4
Цена за м², USD 3,975 – 4,754
Цена квартиры, USD 127,151 – 144,305

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
