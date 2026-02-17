Апарт-отель Альянс Центрополис

Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых привлекательных городов Европы, всего в 50 метрах от Черного моря.
Каждый компонент комплекса обеспечивает его несезонную, круглогодичную заполняемость, что способствует инвестиционной привлекательности и региональной значимости комплекса.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $420 000 000
Alliance Centropolis включает:
• Первое выставочное пространство Всемирного Торгового Центра в регионе
• Инвестиционные апартаменты премиум класса
• Международный отель 5* Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Крупнейшее казино в Грузии
• Бизнес-центр класса А
• Торговый центр класса А
• Рекреационная зона площадью 10 000 кв.м.
• Местная, 3-уровневая подземная парковка
• Роскошный ресторан, Sky lounge и бар
• Развлекательный центр
• Крытый бассейн
• Спа и фитнес-центр
• Коворкинг-пространство
• Кинотеатр