Жилой комплекс Luxe Living

Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в городе Батуми, улица Шартава,27, который завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных районов города. Благодаря близости к морю и удивительным видам на окружающие горы, жизнь здесь будет насыщена красотой природы. Жилой комплекс оборудован современным спортивным залом.“MTZ Luxe Living” предоставляет всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности. Вы найдете здесь множество магазинов, ресторанов, кафе, аптек и банков, что обеспечит ваше комфортное проживание и удовлетворение всех потребностей.

Жилой комплекс будет оборудован современной системой охраны. Профессиональная команда ресепшен обеспечит вас высококлассным обслуживанием и поможет решить все ваши вопросы и проблемы.

Комфортабельные квартиры: “MTZ Luxe Living” предлагает разнообразные планировки квартир, разработанные с учетом всех современных стандартов качества и комфорта. Вы сможете выбрать идеальное жилье, соответствующее вашим потребностям и предпочтениям.

Привлекательная цена: Мы предлагаем нашим клиентам привлекательные цены, которые делают инвестиции в “MTZ Luxe Living” очень выгодными и перспективными.

920- 950 $ за м2 2-5 тажей;

970$-1020 за м2 6-10 этажей;

1000-1300$ за м2 11-13 этажей;

1300-1700$ за м2 14-20 этажей;

Первоначальный взнос для квартир до 60 квадратных метров 30% от стоимости, а для квартир свыше 60 квадратных метров 20% от стоимости.

Лот П045ЮТ