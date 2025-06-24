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Жилой комплекс Luxe Living

Батуми, Грузия
от
$45,100
от
$1,040/м²
;
6
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 27178
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

О комплексе

Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в  городе Батуми, улица Шартава,27, который  завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных районов города. Благодаря близости к морю и удивительным видам на окружающие горы, жизнь здесь будет насыщена красотой природы. Жилой комплекс оборудован современным спортивным залом.“MTZ Luxe Living” предоставляет всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности. Вы найдете здесь множество магазинов, ресторанов, кафе, аптек и банков, что обеспечит ваше комфортное проживание и удовлетворение всех потребностей.
Жилой комплекс будет оборудован современной системой охраны. Профессиональная команда ресепшен обеспечит вас высококлассным обслуживанием и поможет решить все ваши вопросы и проблемы.
Комфортабельные квартиры: “MTZ Luxe Living” предлагает разнообразные планировки квартир, разработанные с учетом всех современных стандартов качества и комфорта. Вы сможете выбрать идеальное жилье, соответствующее вашим потребностям и предпочтениям.
Привлекательная цена: Мы предлагаем нашим клиентам привлекательные цены, которые делают инвестиции в “MTZ Luxe Living” очень выгодными и перспективными.

920- 950 $ за м2  2-5 тажей;
970$-1020 за м2  6-10 этажей;
1000-1300$ за м2 11-13 этажей;
1300-1700$ за м2 14-20 этажей;
Первоначальный взнос для квартир до 60 квадратных метров 30% от стоимости, а для квартир свыше 60 квадратных метров 20% от стоимости.
Лот П045ЮТ

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
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