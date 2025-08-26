  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Арки Универс

Жилой комплекс Арки Универс

Тбилиси, Грузия
от
$116,107
;
7 1
ID: 32653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2027

О комплексе

Новый комплекс премиум-класса Арки Юниверс с ее разнообразием создаст уникальное пространство в одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси – Сабуртало, на Университетской улице. Уникальность Арки Юниверс заключается в том, что она полностью отвечает желаниям современного человека. 26-этажный коиплекс Арки Юниверс включает в себя 257 квартир и призван облегчить повседневную жизнь жильцов. Два жилых блока комплекса соединены масштабным коммерческим пространством, где в одном помещении все необходимое резиденту Арки для комфортной жизни: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптека и различные торговые объекты.

При строительстве жилого комплекса использованы самые качественные, европейского стандарта, экологически чистые и энергоэффективные материалы, в том числе энергоэффективный строительный блок немецкой компаний YTONG, который поддерживает температуру в здании в любое время года, а на нагрев или охлаждение тратится на 40% меньше энергии, что значительно снижает затраты на коммунальные услуги. Экстерьер жилого комплекса украшен стеклянными перилами и фасадным материалом из терракоты высочайшего качества, который производится на заводах Германии и Португалии. Терракота долго сохраняет свой внешний вид, огнестойка и рассчитана на сильнейшие ветровые нагрузки, что делает ее лучшим материалом для облицовки высотных зданий. Современная и эстетичная архитектура комплекса будет способствовать развитию города на Университетской улице.

 

Инфраструктура

Инфраструктура Арки Юниверс подобрана таким образом, чтобы упростить повседневную жизнь жильцов и дать им возможность получать необходимые им услуги, не выходя за пределы комплекса. Помимо комфортабельных жилых домов, Арки Юниверс предоставляет: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптеку и различные торговые объекты.

 

Строительные материалы

Для строительства проектов Архи используются высококачественные энергоэффективные строительные материалы.

 

Расположение

Комплекс премиум-класса Арки Юниверс строится в одном из самых престижных и зеленых районов Сабуртало, на Университетской улице N15a. Расположение комплекса – это возможность жить в центре города и в зеленой зоне одновременно. Из квартир открываются красивые панорамные виды, а перед Арки Юниверс автомобильный мост, соединяющий Багеби, что облегчит жильцам добраться до Багеби или Цкнети.

 

  • Archi Universe расположен по адресу 15a University Street, Saburtalo, Тбилиси. 

  • Комплекс Premium-класса, состоит из 2 башен по ~26-27 этажей, всего ~257 квартир. 

  • Площади квартир варьируются от ~58,2 м² до ~370,8 м²

  • Сдача / завершение строительства планируется к середине / третьему кварталу 2027 года

  • В инфраструктуре: фитнес-зал, бассейн, лобби, супермаркет, кафе, парковка и другие удобства. 

💵 Примеры цен, выставленные на рынке

  • Квартира 60,4 м² (2-комнатная / 1 спальня) на 19 этаже — ≈ $113,068 (проект “white frame”, возможна рассрочка/ипотека). 

  • Квартира 60,5 м²≈ $129,427 (Block B, 23 этаж). 

  • Квартира 58,2 м²≈ $126,550 (на 13 этаже). 

  • Квартира 64 м²≈ $128,678 (на 25 этаже). 

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

Видеообзор жилой комплекс Арки Универс

Жилой комплекс Арки Универс
Тбилиси, Грузия
