Жилой комплекс Арки Универс

Новый комплекс премиум-класса Арки Юниверс с ее разнообразием создаст уникальное пространство в одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси – Сабуртало, на Университетской улице. Уникальность Арки Юниверс заключается в том, что она полностью отвечает желаниям современного человека. 26-этажный коиплекс Арки Юниверс включает в себя 257 квартир и призван облегчить повседневную жизнь жильцов. Два жилых блока комплекса соединены масштабным коммерческим пространством, где в одном помещении все необходимое резиденту Арки для комфортной жизни: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптека и различные торговые объекты.
При строительстве жилого комплекса использованы самые качественные, европейского стандарта, экологически чистые и энергоэффективные материалы, в том числе энергоэффективный строительный блок немецкой компаний YTONG, который поддерживает температуру в здании в любое время года, а на нагрев или охлаждение тратится на 40% меньше энергии, что значительно снижает затраты на коммунальные услуги. Экстерьер жилого комплекса украшен стеклянными перилами и фасадным материалом из терракоты высочайшего качества, который производится на заводах Германии и Португалии. Терракота долго сохраняет свой внешний вид, огнестойка и рассчитана на сильнейшие ветровые нагрузки, что делает ее лучшим материалом для облицовки высотных зданий. Современная и эстетичная архитектура комплекса будет способствовать развитию города на Университетской улице.
Инфраструктура
Инфраструктура Арки Юниверс подобрана таким образом, чтобы упростить повседневную жизнь жильцов и дать им возможность получать необходимые им услуги, не выходя за пределы комплекса. Помимо комфортабельных жилых домов, Арки Юниверс предоставляет: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптеку и различные торговые объекты.
Строительные материалы
Для строительства проектов Архи используются высококачественные энергоэффективные строительные материалы.
Расположение
Комплекс премиум-класса Арки Юниверс строится в одном из самых престижных и зеленых районов Сабуртало, на Университетской улице N15a. Расположение комплекса – это возможность жить в центре города и в зеленой зоне одновременно. Из квартир открываются красивые панорамные виды, а перед Арки Юниверс автомобильный мост, соединяющий Багеби, что облегчит жильцам добраться до Багеби или Цкнети.
Archi Universe расположен по адресу 15a University Street, Saburtalo, Тбилиси.
Комплекс Premium-класса, состоит из 2 башен по ~26-27 этажей, всего ~257 квартир.
Площади квартир варьируются от ~58,2 м² до ~370,8 м².
Сдача / завершение строительства планируется к середине / третьему кварталу 2027 года.
В инфраструктуре: фитнес-зал, бассейн, лобби, супермаркет, кафе, парковка и другие удобства.
💵 Примеры цен, выставленные на рынке
Квартира 60,4 м² (2-комнатная / 1 спальня) на 19 этаже — ≈ $113,068 (проект “white frame”, возможна рассрочка/ипотека).
Квартира 60,5 м² — ≈ $129,427 (Block B, 23 этаж).
Квартира 58,2 м² — ≈ $126,550 (на 13 этаже).
Квартира 64 м² — ≈ $128,678 (на 25 этаже).