Жилой комплекс Арки Универс

Новый комплекс премиум-класса Арки Юниверс с ее разнообразием создаст уникальное пространство в одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси – Сабуртало, на Университетской улице. Уникальность Арки Юниверс заключается в том, что она полностью отвечает желаниям современного человека. 26-этажный коиплекс Арки Юниверс включает в себя 257 квартир и призван облегчить повседневную жизнь жильцов. Два жилых блока комплекса соединены масштабным коммерческим пространством, где в одном помещении все необходимое резиденту Арки для комфортной жизни: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптека и различные торговые объекты.



При строительстве жилого комплекса использованы самые качественные, европейского стандарта, экологически чистые и энергоэффективные материалы, в том числе энергоэффективный строительный блок немецкой компаний YTONG, который поддерживает температуру в здании в любое время года, а на нагрев или охлаждение тратится на 40% меньше энергии, что значительно снижает затраты на коммунальные услуги. Экстерьер жилого комплекса украшен стеклянными перилами и фасадным материалом из терракоты высочайшего качества, который производится на заводах Германии и Португалии. Терракота долго сохраняет свой внешний вид, огнестойка и рассчитана на сильнейшие ветровые нагрузки, что делает ее лучшим материалом для облицовки высотных зданий. Современная и эстетичная архитектура комплекса будет способствовать развитию города на Университетской улице.





Инфраструктура

Инфраструктура Арки Юниверс подобрана таким образом, чтобы упростить повседневную жизнь жильцов и дать им возможность получать необходимые им услуги, не выходя за пределы комплекса. Помимо комфортабельных жилых домов, Арки Юниверс предоставляет: фитнес-зал европейского стандарта и открытый бассейн, лобби и услуги консьержа, кафе, супермаркет, аптеку и различные торговые объекты.





Строительные материалы

Для строительства проектов Архи используются высококачественные энергоэффективные строительные материалы.





Расположение

Комплекс премиум-класса Арки Юниверс строится в одном из самых престижных и зеленых районов Сабуртало, на Университетской улице N15a. Расположение комплекса – это возможность жить в центре города и в зеленой зоне одновременно. Из квартир открываются красивые панорамные виды, а перед Арки Юниверс автомобильный мост, соединяющий Багеби, что облегчит жильцам добраться до Багеби или Цкнети.





Archi Universe расположен по адресу 15a University Street, Saburtalo , Тбилиси.

Комплекс Premium-класса, состоит из 2 башен по ~26-27 этажей , всего ~257 квартир.

Площади квартир варьируются от ~58,2 м² до ~370,8 м² .

Сдача / завершение строительства планируется к середине / третьему кварталу 2027 года .

В инфраструктуре: фитнес-зал, бассейн, лобби, супермаркет, кафе, парковка и другие удобства.

💵 Примеры цен, выставленные на рынке