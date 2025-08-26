Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе

Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести стильную двухкомнатную квартиру евроформата в престижном комплексе, расположенном в центре исторического Тбилиси. Это не просто жилье, это погружение в атмосферу многовековой истории и культурного наследия, где каждый уголок дышит прошлым, а современный комфорт гармонично вплетается в аутентичный облик Старого города.

Инфраструктура мирового класса, доступной прямо на территории комплекса:

Здоровье и активность: Современный тренажерный зал и освежающий закрытый бассейн.

Современный тренажерный зал и освежающий закрытый бассейн. Отдых и развлечения: Уютный ресторан для приятных вечеров, безопасная детская зона для самых маленьких.

Уютный ресторан для приятных вечеров, безопасная детская зона для самых маленьких. Комфорт и удобство: Просторный бизнес-лаундж для работы и встреч, тихая библиотека для уединения, стильное лобби, зеленый сад для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Просторный бизнес-лаундж для работы и встреч, тихая библиотека для уединения, стильное лобби, зеленый сад для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Безопасность и сервис: Круглосуточная охрана, консьерж-сервис 24/7, ресепшн, банковские услуги, прачечная, обслуживание номеров и услуги парковщика – все для вашего спокойствия и безупречного сервиса.

Условия оплаты:

Первоначальный взнос: Всего 20% от стоимости квартиры.

Всего 20% от стоимости квартиры. Беспроцентная рассрочка: Удобная рассрочка платежей до марта 2028 года, позволяющая вам выплачивать стоимость квартиры без переплат.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше!