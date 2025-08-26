  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе

Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе

Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
;
17
ID: 28010
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    300 Aragveli (~ 200 м)
  • Метро
    Avlabari (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести стильную двухкомнатную квартиру евроформата в престижном комплексе, расположенном в центре исторического Тбилиси. Это не просто жилье, это погружение в атмосферу многовековой истории и культурного наследия, где каждый уголок дышит прошлым, а современный комфорт гармонично вплетается в аутентичный облик Старого города.

Инфраструктура мирового класса, доступной прямо на территории комплекса:

  • Здоровье и активность: Современный тренажерный зал и освежающий закрытый бассейн.
  • Отдых и развлечения: Уютный ресторан для приятных вечеров, безопасная детская зона для самых маленьких.
  • Комфорт и удобство: Просторный бизнес-лаундж для работы и встреч, тихая библиотека для уединения, стильное лобби, зеленый сад для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
  • Безопасность и сервис: Круглосуточная охрана, консьерж-сервис 24/7, ресепшн, банковские услуги, прачечная, обслуживание номеров и услуги парковщика – все для вашего спокойствия и безупречного сервиса.

Условия оплаты:

  • Первоначальный взнос: Всего 20% от стоимости квартиры.
  • Беспроцентная рассрочка: Удобная рассрочка платежей до марта 2028 года, позволяющая вам выплачивать стоимость квартиры без переплат.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше!

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

