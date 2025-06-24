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Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.

Батуми, Грузия
от
$78,000
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27038
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.

Гарантия обратного выкупа!
Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет!

Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК!

Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.

Цена:

  • 1/4 номера от 78.724 USD
  • Номер целиком от 163.862 USD


Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть Вы начинаете зарабатывать уже на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua - уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аква-зоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель входит в комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первый в Грузии комплекс с сервисами All Inclusive и самой большой инфраструктурой – 90 объектов на 27 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Standard

  • Номер 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
  • Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.


De Luxe

  • Номер 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
  • Из каждого номер открывается вид на море и горы.


Luxe

  • Номер 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
  • Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море.


В номерах

  • Шкаф-купе
  • Кровать
  • Письменный стол
  • Рабочее кресло
  • Прикроватные тумбочки
  • Комод
  • Приставной столик
  • Диван в гостиной (планировки deLuxe и Luxe)
  • Мебель для террасы
  • Зеркала
  • Телефоны
  • Телевизор
  • Электронный сейф
  • Утюг и гладильная доска
  • Фен
  • Электрическая соковыжималка
  • Тостер
  • Чайник
  • Кофемашина
  • Варочная панель
  • Холодильник
  • Духовка
  • Микроволновка
  • Посуда, Столовые приборы
  • Постельное белье, Халаты, Тапочки


Инфраструктура комплекса:

  • 12 ресторанов, кафе, баров
  • 7 бассейнов
  • СПА
  • Фитнес-центра
  • 2 спортивные площадки
  • Детских площадок, игровых комнат, кафе и клубов
  • Детский парк
  • Веревочный городок с батутом и скалодромом
  • Конференц-зал
  • 4 meeting-room
  • Коворкинг
  • Мини-гольф
  • Боулинг
  • Кинозал
  • Бильярд
  • Библиотека
  • Шахматные столики
  • Прокат велосипедов и электросамокатов
  • Настольные игры
  • Винный дом
  • Дегустационный зал
  • Чача-дом
  • Банкетный зал
  • Банный комплекс
  • Центр винотерапии и фитотерапии
  • Душ Шарко
  • Соляные комнаты
  • Джакузи
  • Массажные кабинеты
  • Артезианский источник
  • Брендированная фотозона
  • Сувенирная лавка
  • Маркеты и эколавка
  • Парковка
  • Вертолетная площадка

Расположение:

  •  
  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 400 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Видеообзор жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.

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