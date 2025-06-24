Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.
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Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.
Цена:
Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
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Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua - уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аква-зоной и панорамным рестораном на крыше.
Отель входит в комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первый в Грузии комплекс с сервисами All Inclusive и самой большой инфраструктурой – 90 объектов на 27 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.
3 категории номеров:
Standard
De Luxe
Luxe
В номерах
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
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