Жилой комплекс Ortachala

Жилой комплекс представляет собой современный проект в самом центре Тбилиси, с целью формирования здоровой и безопасной жилой среды по самым высоким стандартам. Проект, включает в себя две башни высотой 24 и 28 этажей с общим количеством квартир 704 единицы. Общая площадь территории объекта спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт: под благоустроенный двор выделено 6600 м2, что позволяет создать полноценное пространство для отдыха и активного образа жизни.

Планировки (без отделки):

Квартира с 1 спальней, площадь от 53.3 м2, цена от $103,800

Квартира с 2 спальнями, площадь от 101.2 м2, цена от $177,400

Квартира с 3 спальнями, площадь от 123.3 м2, цена от $200,600

Квартиры сдаются в состоянии «без отделки», что включает алюминиевые окна, железную входную дверь, стяжку пола, разводку коммуникаций, оштукатуренные стены и отделку балкона керамогранитом.

Инфраструктура комплекса:

Лобби

Кафе

Магазин

Аптека

Спортивная зона

Теннисная площадка

Беговые и велосипедные дорожки

Игровые площадки

Рекреационные зоны

Трехуровневый подземный паркинг

Высокий уровень сервиса и безопасности обеспечивается круглосуточным консьерж-сервисом (24/7), охраной, услугами по уборке общих пространств и лифтов, уходом за садом, и обслуживанием систем пожарной безопасности.