Жилой комплекс Ortachala

Тбилиси, Грузия
от
$103,800
12
ID: 33207
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс представляет собой современный проект в самом центре Тбилиси, с целью формирования здоровой и безопасной жилой среды по самым высоким стандартам. Проект, включает в себя две башни высотой 24 и 28 этажей с общим количеством квартир 704 единицы. Общая площадь территории объекта спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт: под благоустроенный двор выделено 6600 м2, что позволяет создать полноценное пространство для отдыха и активного образа жизни. 

 

Планировки (без отделки):

  • Квартира с 1 спальней, площадь от 53.3 м2, цена от $103,800

  • Квартира с 2 спальнями, площадь от 101.2 м2, цена от $177,400

  • Квартира с 3 спальнями, площадь от 123.3 м2, цена от $200,600

 

Квартиры сдаются в состоянии «без отделки», что включает алюминиевые окна, железную входную дверь, стяжку пола, разводку коммуникаций, оштукатуренные стены и отделку балкона керамогранитом.

 

Инфраструктура комплекса:

  • Лобби

  • Кафе 

  • Магазин 

  • Аптека

  • Спортивная зона 

  • Теннисная площадка

  • Беговые и велосипедные дорожки 

  • Игровые площадки 

  • Рекреационные зоны

  • Трехуровневый подземный паркинг

 

Высокий уровень сервиса и безопасности обеспечивается круглосуточным консьерж-сервисом (24/7), охраной, услугами по уборке общих пространств и лифтов, уходом за садом, и обслуживанием систем пожарной безопасности. 

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж


Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
