Жилой комплекс Mira Verde

Разработчик: Развитие Mira
Разработчик: Mira Verde
Расположение: Tabakhmela-Shavnabada Дорога
Типы квартир и цены
• Студия: 37,96 м2 | от $175 000 | от $4,610 за м2
• 2 спальни: 74,91 м2 | от $295 100 | от $3 939 за м2
• 3 спальни: 107,81 м2 | от $555 968 | от $5 157 за м2
Размеры квартир: 37,96 - 1500 м2
Обзор проекта
• Количество зданий: 20
• Полы: 2-5
• Технология строительства: монолитный каркас
• Парковка: надземная парковка
• Кадастровые номера: 81.03.16.025, 81.03.16.026
• Лифт: Да.
• Безопасность: 24/7 видеонаблюдение, охрана персонала, консьерж
• Статус: Завершено, полностью завершено
Инфраструктура и удобства • Панорамный вид на город • Детский сад • Университет ИИ • Торговые центры • Офисные помещения • Европейская школа • Оздоровительный центр • Рестораны и кафе • 18-луночное поле для гольфа • Отель • Медицинский центр