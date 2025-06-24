  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Каратакла
  4. Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Таунхаусы

Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Таунхаусы

Каратакла, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
12
ID: 33095
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Нижняя Картли
  • Район
    Гардабанский муниципалитет
  • Деревня
    Каратакла

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Krtsanisi Park на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскошной жизни.

 

Концепция Krtsanisi Park объединяет в себе сохранение природы и развитие сообщества, признавая, что самая эффективная защита исходит от людей, которые понимают и ценят природные системы. Жители знакомятся с удивительной природой Грузии, пользуясь при этом инфраструктурой первоклассного уровня. Динамичная прибрежная среда создает беспрецедентное ощущение гармонии во всем комплексе, предлагая жителям постоянный доступ к отдыху на воде, а также охлаждающий и успокаивающий эффект реки.

 

Основные характеристики проекта:

  • Общая площадь: 590 гектаров мастерски спланированного пространства.

  • Набережная: 10 километров первозданной береговой линии и променада.

  • Зеленые зоны: 310 гектаров открытой природы и парков.

  • Социальная инфраструктура: Элитные школы, клиники мирового уровня, профессиональные спортивные объекты и охрана.

  • Роскошный образ жизни: Отели премиум-класса, брендовые резиденции, дизайнерские магазины, а также авторские рестораны и бары.

  • Искусство и культура: Специальные развлекательные районы, спа и велнес-центры.

  • Роскошные виллы, апартаменты и таунхаусы для одной или нескольких семей.

 

Krtsanisi Park — это место, где мосты города символизируют нечто большее, чем просто переход: они олицетворяют единство и преемственность. Здесь традиции вдохновляют на инновации, а каждое пространство отражает теплоту грузинского гостеприимства.

 

Доступные планировки (с отделкой):

  • Таунхаус с 3 спальнями: 2 этажа | 215 м² — цена по запросу

  • Таунхаус с 4 спальнями: 2 этажа | 277 м² — цена по запросу

 

Расположенный в заповеднике Поничала, проект предлагает прямой доступ к уникальному очагу биоразнообразия. Эта сохранившаяся лесная экосистема гарантирует, что ваши виды останутся изумрудно-зелеными, а воздух — чистейшим, создавая постоянный природный буфер между вашим домом и городской суетой.

Местонахождение на карте

Каратакла, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

