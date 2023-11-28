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Квартиры в Грузии

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2 960 объектов найдено
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,673
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/6
€52,289
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/6
€26,099
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/6
€30,662
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/6
€37,415
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,928
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Next Address is a new project from Next Group, located in the heart of Batumi at the Heroes’…
€34,035
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,985
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 15/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 91 м2 в новостройке бизнес класса…
€164,260
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/11
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60 м2 в новостройке премиум класс…
€141,446
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Агараки, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/9
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 42 м2 в новостройке комфорт класс…
€91,256
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/40
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,970
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Atlas property
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+995555181594 atlasproperty.top2021@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
€57,194
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,454
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€75,888
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,522
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,826
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€56,213
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,407
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Flatiko LLC
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+995595980661 flatikocom@gmail.com
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 9/16
Эксклюзивное предложение! Продается четырёхкомнатная квартира 165 м2 в новостройке бизнес кл…
€431,639
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/6
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке премиум класса…
€109,507
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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 6/8
Эксклюзивное предложение!  Продается пентхаус 201 м2 в доме бизнес-класса Green Hilltop Т…
€351,334
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/15
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
€182,511
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 16/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 73м2 в новостройке в непосредстве…
€134,146
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Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Продается меблированная квартира в Ваке с лучшим видом! Чабуа Амираджиб шоссе 1 Есть 4 ком…
€153
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 9/12
Срочно! Продается: 62 кв.м. 3-комнатная, светлая, солнечная квартира в Бугеби, с 2 светлыми …
€73,004
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 4
DREAMLAND OASIS – это первый элитный гостиницно-жилой комплекс в Грузии таких масштабов. 10Г…
€125,403
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,749
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€94,317
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 27/28
Тбел-Абусеридзе 5 27 этаж Панорамный вид, солнечная сторона 1+1 42 м2 Ремонт только за…
€68,442
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Параметры недвижимости в Грузии

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