ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Жилая
Квартиры
Квартиры в Грузии
пентхаусы
23
квартиры-студии
375
однокомнатные
1370
двухкомнатные
733
трехкомнатные
224
четырехкомнатные
45
Квартира
Очистить
2 960 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,673
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2
46 м²
5/6
€52,289
1
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1
23 м²
5/6
€26,099
1
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1
27 м²
5/6
€30,662
1
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1
33 м²
5/6
€37,415
1
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
47 м²
10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,928
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
35 м²
9
Next Address is a new project from Next Group, located in the heart of Batumi at the Heroes’…
€34,035
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
1
1
34 м²
12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,985
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
3
1
91 м²
15/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 91 м2 в новостройке бизнес класса…
€164,260
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
2
1
60 м²
3/11
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60 м2 в новостройке премиум класс…
€141,446
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Агараки, Грузия
2
1
42 м²
8/9
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 42 м2 в новостройке комфорт класс…
€91,256
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
29 м²
15/40
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,970
1
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995555181594
atlasproperty.top2021@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
2
1
55 м²
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
€57,194
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,454
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
38 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€75,888
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,522
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
1
67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,826
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€56,213
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,407
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
+995595980661
flatikocom@gmail.com
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
4
3
165 м²
9/16
Эксклюзивное предложение! Продается четырёхкомнатная квартира 165 м2 в новостройке бизнес кл…
€431,639
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
2
1
54 м²
2/6
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке премиум класса…
€109,507
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
8
3
201 м²
6/8
Эксклюзивное предложение! Продается пентхаус 201 м2 в доме бизнес-класса Green Hilltop Т…
€351,334
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
2
1
60 м²
9/15
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
€182,511
1
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
3
1
76 м²
16/17
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 73м2 в новостройке в непосредстве…
€134,146
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
4
2
120 м²
13/16
Продается меблированная квартира в Ваке с лучшим видом! Чабуа Амираджиб шоссе 1 Есть 4 ком…
€153
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
3
1
62 м²
9/12
Срочно! Продается: 62 кв.м. 3-комнатная, светлая, солнечная квартира в Бугеби, с 2 светлыми …
€73,004
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
65 м²
4
DREAMLAND OASIS – это первый элитный гостиницно-жилой комплекс в Грузии таких масштабов. 10Г…
€125,403
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,749
Рекомендовать
Оставить заявку
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€94,317
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
2
42 м²
27/28
Тбел-Абусеридзе 5 27 этаж Панорамный вид, солнечная сторона 1+1 42 м2 Ремонт только за…
€68,442
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Грузии
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL