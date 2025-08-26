  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Квартира в новостройке Pala Varketili

Квартира в новостройке Pala Varketili

Тбилиси, Грузия
от
$35,000
;
5
Оставить заявку
ID: 20240
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Varketili (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Isani Park
Тбилиси, Грузия
от
$55,000
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Жилой комплекс BI RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
$52,000
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Pala Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Тбилиси, Грузия
от
$1,454
Год сдачи 2028
Самгори, ул. Ноэ Рамишвили, N30, Комплекс города Макро Тбилиси, 1 кв.м, цена от 1250$, Начата предпродажа, Мин кв.м 45, строительство завершено в 2028 году,
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Показать все Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Мгвимеви, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)   Комплекс сдан.   15-этажный многофункциональный жилой комплекс.   150 метров от моря.   Управляющая компания IPM   Стоимость обслуживания – 0,9$/m2 от площади апартамента.    Инфраструктура: двор с дет…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$145,172
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 38–148 м²
28 объектов недвижимости 28
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Квартира 2 комнаты
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Квартира 3 комнаты
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Студия
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации