  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Грузии

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
121
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
TOP TOP
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Показать все Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Батуми, Грузия
от
$163,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 66
Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру О проекте: В б…
Агентство
Satellite Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
109,650
Квартира 2 комнаты
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Квартира
31.3
79,815
Застройщик
Гумбати Групп
Оставить заявку
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$34,600
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 10
Площадь 32–72 м²
24 объекта недвижимости 24
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Квартира 2 комнаты
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Застройщик
Green Cape
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Green Cape
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Показать все Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Батуми, Грузия
от
$94,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–58 м²
2 объекта недвижимости 2
🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми 📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.   🏗 Проект: 4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов. Концепция «город в городе» с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
198,186
Квартира
27.8
94,656
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
OTIUM POTI - это мульти-аппаратурный резидентный блок с коммерческим пространством и рекреационной средой.Проект, включающий в себя здоровую зону вокруг здания, игровую зону и зону парковки, будет завершен к маю 2026 года
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
ОТИУМ НА БЕЛИАШВИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ И ОФИЦИСНЫМИ ПРОСТРАНСТВАми.Проект осуществляется в двух фазах. Первая фаза, которая будет завершена в декабре 2025 годаСТРОИТЕЛЬСТВО 2 РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ И КОМПЛЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА. Вторая фаза буд…
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Показать все Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Батуми, Грузия
от
$59,040
Год сдачи 2029
Количество этажей 31
Площадь 29–61 м²
2 объекта недвижимости 2
💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa 🔥 Пpecейл — цена нижe рынка  🔥 Рост стоимости к сдачe до +48% 🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре. Дo моpя — 100 м, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
122,000
Квартира
29.1
59,665
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Количество этажей 4
Площадь 46–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Квартира 2 комнаты
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Вилла
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Показать все Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
, Грузия
от
$40,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 195 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инве…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$272,600
Количество этажей 3
Площадь 206–310 м²
5 объектов недвижимости 5
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вил…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Батуми, Грузия
от
$1,734
Год сдачи 2027
Батуми, ул. Тбеля Абуселидзе N11, Комплекс «Следующий адрес», 1 кв.м. цена от 1510$, Размер квартир минимум от 31 кв.м., 15% первоначальный взнос и рассрочка до 48 месяцев, Процесс строительства будет завершен в середине 2027 года, Квартира будет доставлена в белом каркасе
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запус…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 29
Площадь 31–127 м²
10 объектов недвижимости 10
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Квартира 2 комнаты
127.0
432,000 – 510,000
Квартира 3 комнаты
127.0
464,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте «Белая площадь в Варкетили 3» строится на улице Триалети, недалеко от станции метро Варкетили в Тбилиси. Инфраструктура вокруг дома полностью развита, доступен любой вид общественного транспорта. Станция метро «Варкетили» находится в 850 метрах 10-этажное здание включает в себя …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Тбилиси, Грузия
от
$125,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
О проекте На улице Георгия Данелия в Сабуртало строится эксклюзивный жилой дом на 80 квартир. Идея Filigreen заключается в создании места в центре города, которое одновременно воплощает в себе современный ритм города и красоту природы; место, где его жители будут окружены другой реальность…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Показать все Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Тбилиси, Грузия
от
$49,200
Год сдачи 2028
Количество этажей 26
Площадь 33–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная ар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.7
77,600
Квартира 2 комнаты
76.4
114,600
Квартира
32.8
49,200
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
Год сдачи 2025
Количество этажей 32
Жилой проект Арчи Гурамишвили строится в лучшем месте в Санзоне, на проспекте Гурамишвили, недалеко от станции метро «Грмагеле». Многофункциональное 32-этажное здание также включает в себя коммерческое пространство. Зеленый двор площадью 1 500 кв.м идеально уравновешивает внешний вид совреме…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Батуми, Грузия
от
$83,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Апартаменты в 300 метрах от моря в комплексе Optima Residence Optima Residence - шестой проект многофункционального комплекса ELT Quarter, который возводится на 7 гектарах земли на Батумском Новом бульваре. Комплекс был спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерс…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$1,050
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Жилой комплекс Архи Варкетили расположен в 3-м массиве, в инфраструктурно развитом месте, 10 минут' пешком от станции метро Варкетили. Территория комплекса Архи Варкетили включает в себя пять жилых домов, детский сад и 8000 кв.м. Зеленый двор, с детской и спортивной площадкой. В строительств…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 26
Инфраструктура: благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, парковка: подземная парковка, надземная Размер квартиры: 1-комнатная, 2-комнатная квартирные площади: 47,1-117,9 м2 Район: Глдани Время завершения: 2026 Ближайшие объекты: Фитнес клуб Доверенный застройщик: Да. Со…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Тбилиси, Грузия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
Площадь 46–112 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Квартира 2 комнаты
56.6
128,544
Квартира 3 комнаты
111.9
244,549
Студия
46.3
115,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
О проектеВ 100 метрах от проспекта Маршалла Геловани, 5А Петре Сараджишвили, «Пала Инвест» представляет строящийся 14-этажный жилой комплекс высокого класса – «Башня Геловани»
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,680
Количество этажей 40
Площадь 46–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Квартира 2 комнаты
94.4
188,780
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Тбилиси, Грузия
от
$87,500
Год сдачи 2027
King Tamar by Archi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце Тбилиси, на проспекте Царя Тамара — одной из самых престижных и динамичных локаций столицы. Из квартир открываются панорамные виды на город, а концепция объединяет элегантную архитектуру, комфорт и гармонию. А…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Показать все Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Батуми, Грузия
от
$51,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Показать все Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести стильную двухкомнатную квартиру евроформата в престижном комплексе, расположенном в центре исторического Тбилиси. Это не просто жилье, это погружение в атмосферу многовековой истории и культурного наследия, где каждый уголок дыши…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Показать все Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Батуми, Грузия
от
$33,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
Новый проект в Батуми, комплекс строится по английской концепции — с богатой инфраструктурой и высочайшими стандартами качества. Это комплекс из двух 17-этажных зданий + 10-этажное крыло в 300 метрах от берега моря. Комплекс представлен собственной инфраструктурой: Холл для приемов …
Агентство
Satellite Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
“m² в Mtatsminda Park” в Окрокане строится на территории рядом с парком Мтацминда. Проект включает в себя 6 5-этажных домов различной планировки, дворы, террасы, мезонеты. Проект предназначен для тех, кто хочет жить в большей зелени и спокойствии, кто предпочитает здоровую окружающую среду и…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2029
Количество этажей 45
Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми Премиальный сервис по международным стандартам Развитая внутренняя инфраструктура Показатели заполняемости и роста стоимости объектов выше рыночных Wyndham Hotels & Resorts - выбор №1 для инвесторов всего мира Cамая к…
Застройщик
One Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Информация о проектеm2 в Мирцхулаве - это новый проект, разработанный известным застройщиком и расположенный у реки Куры в Тбилиси.Новый проект может многое предложить, в том числе:Расположение у реки;множество удобств и удобств;транспортные связи;ландшафтная территория;подземный паркинг;Шир…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Показать все Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$23,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 1300 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - совреме…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Capital City Group" (Лот П033ОЭ)
Кобулети, Грузия
от
$24,990
Количество этажей 12
Жилой комплекс комфорт класса Rustaveli 27 расположен в центре Кобулети. С 5 этажа и выше открывается вид на море. Вокруг жилого комплекса хорошо развита инфраструктура - магазины, рестораны, школа и детские сады. Море находится в 450 метрах от дома. Преимущества объекта: -Дом при сдаче…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Показать все Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Квартира
31.2
317,772
Студия
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Тбилиси, Грузия
от
$660,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Современная архитектура, замечательный внешний вид и дизайн интерьера, один вход, 11 этажей и всего 32 квартиры. Фасад от испанской компании Neolith; Раздвижные двери и окна от бельгийской компании Reynaers; низкоэмиссионное стекло британского производителя Pilkington; лифт Kone и озелененный двор
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Информация о проекте Жилой комплекс на улице Чкондидели, 22 - это новый многоквартирный дом, выполненный в современном стиле с учетом особенностей региона и всех международных стандартов. Где находится комплекс? Новое здание на улице Чкондидели, 22 в Тбилиси возводится в быстро развивающе…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2026
Archi Kikvidze Garden — современный жилой комплекс в районе Надзаладеви, на улице З. Киквидзе, всего в двух минутах ходьбы от станций метро Didube и Gotsiridze. Проект выделяется большим зелёным двором площадью 15 000 м², где расположены зоны отдыха, спортивные площадки и детский парк. Ко…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$143,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 46–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в историческом центре Тбилиси, в самом сердце престижного района Марджанишвили, где искусство, комфорт, природа и динамика городской жизни гармонично переплетаются. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вдохновляющую атмосферу. Комплекс осо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.1
143,000
Квартира 2 комнаты
91.2
310,000
Квартира 3 комнаты
220.2
639,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Показать все Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Показать все Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Батуми, Грузия
от
$78,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
ELT Quarter возводится на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерстве с Wyndham Hotels & Resorts. Компания выходит за рамки концепции квартала и создает новое измерение в виде квартала, который идеально впи…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,100
Количество этажей 20
Bianca Batumi by York Towers разработана на участке площадью 29 445 квадратных метров и включает в себя два 16-этажных и два 18-этажных апарт-отеля, одно 20-этажное жилое здание и два фирменных отеля, одним из которых является Ibis Styles Batumi. Более 1000 квартир, построенных по международ…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Показать все Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 130–151 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с па…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури. Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода. В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Показать все Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Radis…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 11
GREEN ROCK - о проекте Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости. Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортну…
Застройщик
Green Rock
Оставить заявку
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Показать все Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Батуми, Грузия
от
$62,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton. Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций. Локация: Проект расположен в районе Нового бульвара: 3 минуты до моря 5 ми…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Показать все Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Батуми, Грузия
от
$41,942
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре. OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции. О проекте: 2 блока по 35 этажей Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II кварт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Год сдачи 2021
Площадь 35–107 м²
12 объектов недвижимости 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Квартира 2 комнаты
107.4
251,811
Квартира
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Застройщик
Dreamland Oasis Chakvi
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Тбилиси, Грузия
от
$54,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Тбилиси, Грузия
от
$95,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
ул. Акакия Бакрадзе, 7
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Показать все Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 34–231 м²
52 объекта недвижимости 52
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического сада. В комплексе есть 5 бассейнов и частный пляж, 3 ресторана, спа и фитнес центры, переговорные комнаты, кафе-библиотека, детская зона отдыха, бильярдная, мини-кинотеатр, теннисный корт, а также лаун…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Квартира 2 комнаты
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Квартира 3 комнаты
231.4
578,575
Студия
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Тбилиси, Грузия
от
$560,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Информация о проекте Где расположен комплекс? Жилой комплекс Domus Chavchavadze 31 находится в районе Ваке в Тбилиси, на расстоянии трех километров от центра столицы. По соседству расположен парк Мзиури, что обеспечивает зеленое и естественное окружение. В этом районе нет промышленных предп…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$38,521
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 43 м²
1 объект недвижимости 1
Представляем вам новый проект — «Compact House» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с прекрасно обустроенной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: Сервис консьержа; Супермаркет; Обустроенная терраса; Обустроенный двор; Коммерчес…
Агентство
Property of Georgia
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Батуми, Грузия
от
$63,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Next Address – многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в самом сердце Батуми Неотъемлемой частью нового жилого комплекса является его превосходное расположение: расстояние до моря составляет 600 метров. Международный аэропорт Батуми – 4 км (10 минут на автомобиле.) Комп…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Тбилиси, Грузия
от
$53,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence - это многофункциональный жилой комплекс, который сочетает в себе комфорт и жилые блоки бизнес-класса: ParkView, SideView и FrontView. Проект включает в себя: - 2500 кв.м. внутреннего двора, из которых 1900 кв.м. будет посвящена зона отдыха. - Д…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Показать все Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Количество этажей 9
Информация о проекте Жилой комплекс Арчи Нукубидзе – еще один инновационный проект с улучшенными показателями энергоэффективности от застройщика Арчи. Где находится Арчи Нукубидзе? Арчи Нукубидзе расположен в районе Нуцубидзе, на территории 4-го микрорайона на улице Авто Варази в Тбилиси. Б…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Показать все Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 44
Предлагаем новый, современный, эксклюзивный  проект от ведущего застройщика Грузии ( реализовано 11 проектов) в активно развивающемся курорте Европейского класса-Батуми. Жилой комплекс комфорт класса расположен на первой береговой линии рядом с Домом Юстиции и Аллеей Героев и соответствует д…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Guru Status"
Батуми, Грузия
от
$43,560
Количество этажей 29
- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми! - Окончание стр…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Тбилиси, Грузия
от
$1,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53,6 кв.м., 1 кв.м. цена составляет 1550$, Общая цена 83 080$, 3-й этаж, первоначальный взнос 30%, что составляет 24 924$, а остальные 70% выплачиваются после 20 месяцев
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Показать все Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Батуми, Грузия
от
$51,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Кутаиси, Грузия
от
$3,300
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Показать все Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие б…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Многоквартирный жилой дом Shantan
Хашури, Грузия
от
$63,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Shantan, the third in line of Biographer Living, is an outstanding and expressive project of modern architecture. Shantan is located in the oldest and historical place of Tbilisi, opposite Mushtaidi Park. The uniqueness of Shantan is determined by its location, ecologically clean envir…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от
$48,712
Год сдачи 2023
Количество этажей 45
Площадь 29–63 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций. Локация ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Застройщик
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Оставить заявку
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 23
Площадь 55–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен на Университетской улице № 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси. Рядом с комплексом обилие общественного транспорта, который позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Квартира 2 комнаты
80.0
198,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Показать все Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$50,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает …
Застройщик
LTD homex
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Батуми, Грузия
от
$38,307
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Royal Residence - на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находитс…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Количество этажей 5
Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
blox varketili, Victor Kupradze St, 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Показать все Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$68,000
Варианты отделки С отделкой