  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Шекветили
  4. Туристический комплекс САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 5* с магнитным пляжем и рассрочкой на 10 лет

Туристический комплекс САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 5* с магнитным пляжем и рассрочкой на 10 лет

Шекветили, Грузия
от
$76,250
BTC
0.9069786
ETH
47.5386246
USDT
75 387.1935696
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 32867
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Гурия
  • Район
    Озургетский муниципалитет
  • Деревня
    Шекветили

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видовые апартаменты в 5* комплексе с рассрочкой на 10 лет!

Предлагаем к Вашему вниманию уникальный проект - курорт в 50 метрах от пляжа с магнитным лечебным песком. Проект расположен на площади 40 гектаров с береговой песчанной полосой 1200 метров, честная первая линия.

Проект идеален для инвестиций, т к расположен в уникальном месте. Неподалеку расположен отель Параграф, который уже работает по аналогичной концепции много лет и где стоимость за одну ночь во вне сезон 17 октября составляет от 150 евро за стандартный номер и 500 евро за номер категории люкс (скриншоты с прилагаются).

Комплекс будут вводить в эксплуатацию постепенно, начиная с 2027года. Инвестиция в уже развитое место - гарантия быстрой окупаемости и высокого пассивного дохода.

Уникальные условия рассрочки от девелопера на 10 лет!

В комплексе представлены разные квартиры от студий 30 кв м до пентхаусов 300 кв м.

Курорт распологается в Шекветили, 15км до центра Кобулети, 50 км до центра Батуми, 50 минут до аэропорта.

Инфраструктура курорта:

  • Собственная и защищенная 1200 метров береговая песчанная полоса
  • 1200 метров вело-пешеходная тропа в окружении сосен
  • Спортивные площадки и спортивные залы
  • Казино
  • Детский бассейн и развлекательное пространство
  • 80-ти метровы бассейн с видом на Черное море
  • СПА и оздоровительный центр
  • Амфитеатр
  • Конференц зал
  • Открытые и закрытые плавательные бассейны в разных блоках комплекса
  • Рестораны аутентичной и европейской кухни площадью более 1000 кв м
  • АКВАПАРК
  • Торговый центр

Прогнозируемое увеличение стоимости после завершения проекта составит от 40 до 60%.

Свяжитесь с нашими представителями в Грузии, Ренатой или Маргаритой, сегодня для получения подробной информации о проекте.

В нашей базе данных более 1000 отобранных проектов, если вы не нашли то, что искали, напишите нам, мы гарантируем быстрый ответ и качественное обслуживание "под ключ" от поиска проекта до оформления сделки с проверкой документов продавца.

С уважением, команда Satellite Estate

Местонахождение на карте

Шекветили, Грузия
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Все новости
Похожие комплексы
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Туристический комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Туристический комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Вы просматриваете
Туристический комплекс САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 5* с магнитным пляжем и рассрочкой на 10 лет
Шекветили, Грузия
от
$76,250
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Показать все Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Туристический комплекс Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham Intern…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Показать все Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Radis…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Показать все Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Туристический комплекс Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio. Rotana Resort & Spa Batumi - эксклюзивный 5* 27-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, от т люксового отельера из Объединенных Арабских Эмиратов. Rotana Resort & Spa предлагает уникальную возможность для инве…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации