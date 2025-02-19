Туристический комплекс САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 5* с магнитным пляжем и рассрочкой на 10 лет

Видовые апартаменты в 5* комплексе с рассрочкой на 10 лет!
Предлагаем к Вашему вниманию уникальный проект - курорт в 50 метрах от пляжа с магнитным лечебным песком. Проект расположен на площади 40 гектаров с береговой песчанной полосой 1200 метров, честная первая линия.
Проект идеален для инвестиций, т к расположен в уникальном месте. Неподалеку расположен отель Параграф, который уже работает по аналогичной концепции много лет и где стоимость за одну ночь во вне сезон 17 октября составляет от 150 евро за стандартный номер и 500 евро за номер категории люкс (скриншоты с прилагаются).
Комплекс будут вводить в эксплуатацию постепенно, начиная с 2027года. Инвестиция в уже развитое место - гарантия быстрой окупаемости и высокого пассивного дохода.
Уникальные условия рассрочки от девелопера на 10 лет!
В комплексе представлены разные квартиры от студий 30 кв м до пентхаусов 300 кв м.
Курорт распологается в Шекветили, 15км до центра Кобулети, 50 км до центра Батуми, 50 минут до аэропорта.
Инфраструктура курорта:
Прогнозируемое увеличение стоимости после завершения проекта составит от 40 до 60%.
