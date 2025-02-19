Туристический комплекс САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 5* с магнитным пляжем и рассрочкой на 10 лет

Видовые апартаменты в 5* комплексе с рассрочкой на 10 лет!

Предлагаем к Вашему вниманию уникальный проект - курорт в 50 метрах от пляжа с магнитным лечебным песком. Проект расположен на площади 40 гектаров с береговой песчанной полосой 1200 метров, честная первая линия.

Проект идеален для инвестиций, т к расположен в уникальном месте. Неподалеку расположен отель Параграф, который уже работает по аналогичной концепции много лет и где стоимость за одну ночь во вне сезон 17 октября составляет от 150 евро за стандартный номер и 500 евро за номер категории люкс (скриншоты с прилагаются).

Комплекс будут вводить в эксплуатацию постепенно, начиная с 2027года. Инвестиция в уже развитое место - гарантия быстрой окупаемости и высокого пассивного дохода.

Уникальные условия рассрочки от девелопера на 10 лет!

В комплексе представлены разные квартиры от студий 30 кв м до пентхаусов 300 кв м.

Курорт распологается в Шекветили, 15км до центра Кобулети, 50 км до центра Батуми, 50 минут до аэропорта.

Инфраструктура курорта:

Собственная и защищенная 1200 метров береговая песчанная полоса

1200 метров вело-пешеходная тропа в окружении сосен

Спортивные площадки и спортивные залы

Казино

Детский бассейн и развлекательное пространство

80-ти метровы бассейн с видом на Черное море

СПА и оздоровительный центр

Амфитеатр

Конференц зал

Открытые и закрытые плавательные бассейны в разных блоках комплекса

Рестораны аутентичной и европейской кухни площадью более 1000 кв м

АКВАПАРК

Торговый центр

Прогнозируемое увеличение стоимости после завершения проекта составит от 40 до 60%.

