  Грузия
  Батуми
  Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио

Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио

Батуми, Грузия
от
$119,000
BTC
1.4154813
ETH
74.1914272
USDT
117 653.4561939
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
ID: 32853
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На двух этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на горы. Придомовая территория имеет зону отдыха, зону барбекю и парковочное место. Комплекс создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов). 

 

Планировка вилл (под ключ)

  • Вилла с 3 спальнями - 196 m² / Цена от $737,700

  • 1/8 доля (Фракционное Владение) - цена от $119,000

 

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

 

Варианты доходности

  • Гарантированная доходность: 11% ROI/Год

  • Реальная доходность: до 14-15% ROI/Год

  • Капитализация: 30%/Год

  • Опция обратного выкупа 

 

Инфраструктура

  • 7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

  • 12 ресторанов, кафе и баров

  • 2 фитнес центра & Спортивные площадки

  • 7 детских площадок & Детский парк

  • Веревочный городок с батутом и скалодромом

  • Клиника физиотерапии и реабилитации

  • Конференц-зал & Переговорные комнаты

  • Коворкинг & Банкетный зал

  • Кинозал & Боулинг

  • Мини-гольф & Бильярд

  • Библиотека & Шахматные столики

  • Прокат велосипедов и электросамокатов

  • Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

  • Банный комплекс & Душ Шарко

  • Центр винотерапии и фитотерапии

  • Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

  • Артезианский источник

  • Маркеты и эколавка

  • Вертолетная площадка

 

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона. 

Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 173.5
Цена за м², USD 4,252
Цена квартиры, USD 737,700

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Видеообзор жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
