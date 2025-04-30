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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$273,864
14.04.2025
$272,173
13.04.2025
$272,332
12.04.2025
$273,346
11.04.2025
$279,525
10.04.2025
$280,665
09.04.2025
$282,073
08.04.2025
$281,898
06.04.2025
$282,064
05.04.2025
$279,495
04.04.2025
$283,228
03.04.2025
$286,368
02.04.2025
$285,767
01.04.2025
$285,120
30.03.2025
$284,247
29.03.2025
$286,370
28.03.2025
$287,415
27.03.2025
$286,407
26.03.2025
$286,229
25.03.2025
$285,249
24.03.2025
$284,274
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13
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21709
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391670
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • крытый бассейн
  • тренажерный зал
  • турецкая баня
  • сауна
  • крытые пешеходные дорожки
  • детские площадки
  • крытая и открытая парковка
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - сентябрь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высококачественная отделка
  • Высота потолков - 3 метра
  • 3 электроприбора в кухне
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • 300 метров от станции метро линии М3
  • Международный аэропорт Стамбула - 20 минут
  • Близлежащие торговые центры: Olympia Mall - 3 минуты, Mall of Istanbul - 11 минут
  • 5 минут от крупнейшей больницы Европы
  • 7 минут от Университета Ibn Khaldun
  • 14 минут от Университета Altınbaş
  • 8 минут от множества международных школ

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$273,864
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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