Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами…
Основные характеристики
Цена продажи420 000 €
Цена за кв.м.6 000 €
Площадь70 м2
Всего комнат 2
Количество спален 1
Количество ванных 1
Этаж 3
Стадия строительства
Новый дом
Год постройки2022
Объект сдан в арендуАдресТурция, Стамбул
Расположениев большом городе
До…
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова.
Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, кругл…